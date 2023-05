Ιταλία: Κάτοικοι ανεβαίνουν στις ταράτσες για να γλιτώσουν από την πλημμύρα στην Τσεζένα

#Maltempo EmiliaRomagna/Marche: #FFAA in soccorso.

In coordinamento con @DPCgov, 2 elicotteri #AeronauticaMilitare impegnati per salvataggio cittadini zona Cesena e Forlì. Min @GuidoCrosetto costantemente aggiornato da sala operativa COVI. Ulteriori assetti #Difesa in prontezza pic.twitter.com/Ogc6v5za84