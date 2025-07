Φέλιξ Μπάουμγκαρτνερ: Σκοτώθηκε σε δυστύχημα με αλεξίπτωτο ο «θρύλος» των extreme sports

Τραγικό τέλος είχε στην Ιταλία ο Φέλιξ Μπάουμγκαρτνερ, ο άνδρας που κάποτε έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για την υψηλότερη πτώση με αλεξίπτωτο, πηδώντας από την άκρη του διαστήματος. Ο Αυστριακός πέθανε σε ηλικία 56 ετών, ύστερα από ατύχημα με μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς.

Ο Μπάουμγκαρτνερ έπεσε στο έδαφος κοντά στην πισίνα ενός ξενοδοχείου, ενώ πετούσε πάνω από το χωριό Πόρτο Σαντ′ Ελπίντιο στην ανατολική περιοχή Μάρκε. Ο δήμαρχος της περιοχής, είπε πως ο 56χρονος ενδέχεται να υπέστη ένα ξαφνικό ιατρικό πρόβλημα στον αέρα.

"sometimes...



you have to get up really high...



to understand how small your are.



I'm ~ coming ~ home ~ now"



-- Felix Baumgartner pic.twitter.com/L8IMqb9reQ