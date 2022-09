Κρεμλίνο: Την Παρασκευή 4 περιοχές της Ουκρανίας θα προσαρτηθούν στη Ρωσία

Sputnik Photo Agency via Reuters

Σύμφωνα με το Institute for the Study of War, που επικαλέστηκε ρωσικές αναφορές, οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν ανακτήσει περισσότερα χωριά γύρω απότ ο Λιμάν, που βρίσκεται 160 χλμ νοτιοανατολικά του Χαρκόβου, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την αναφορά αυτή, ενδεχομένως το Λιμάν να περικυκλωθεί σύντομα, και μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα επέτρεπε στον ουκρανικό στρατό να απειλήσει ρωσικές θέσεις στο δυτικό Λουχάνσκ.