Μετανάστευση και Διεύρυνση επιταχύνουν τις διαδικασίες για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης

via Associated Press

via Associated Press

Ειδικότερα, στο πεδίο της μετανάστευσης η Ευρώπη πρέπει να καταλήξει σε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και μετανάστευσης με την υποχρεωτική αλληλεγγύη στο επίκεντρο των αποφάσεων για τον επιμερισμό των βαρών, τις επαναπροωθήσεις, τη φύλαξη των συνόρων, την συνεργασία με τις τρίτες χώρες, κα.. Η βάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά στη σφράγιση της διαπραγματευτικής τους εντολής σχετικά με έναν κανονισμό( situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum) για τις καταστάσεις κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, και την ανωτέρα βία στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου. Άλλωστε, ο Επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (04.11.2023), τόνισε την ανάγκη ψήφισης του Νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «η Ευρώπη μάς παρακολουθεί. Η Ιστορία μάς παρακολουθεί».