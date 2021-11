Νέα μελέτη αποδεικνύει ότι οι γάτες "χαρτογραφούν" τις κινήσεις των ανθρώπων τους

Svetlana Sultanaeva / EyeEm via Getty Images Photo taken in Krasnodar, Russia

Οκτώ «τυφλοί» παρατηρητές παρακολούθησαν αυτές τις ηχογραφήσεις και κατέταξαν το επίπεδο έκπληξης των γατών με βάση τις κινήσεις των αυτιών και του κεφαλιού τους. Μόνο όταν οι φωνές των ιδιοκτητών τους ακούστηκαν ξαφνικά μέσα στο δωμάτιο - υπονοώντας ότι είχαν κάπως τηλεμεταφερθεί εκεί - οι γάτες φάνηκαν μπερδεμένες.

«Αυτή η μελέτη δείχνει ότι οι γάτες μπορούν διανοητικά να χαρτογραφήσουν την τοποθεσία τους από τη φωνή του ιδιοκτήτη τους», είπε ο Tακάγκι, η έρευνα του οποίου δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences. «Υποδηλώνει ότι οι γάτες έχουν την ικανότητα να απεικονίζουν το αόρατο στο μυαλό τους. Οι γάτες [μπορεί] να έχουν πιο εμβριθή μυαλό από ό,τι πιστεύεται».

Περιέργως, οι γάτες δεν έδειξαν την ίδια έκπληξη όταν οι φωνές των ιδιοκτητών αντικαταστάθηκαν με νιαουρίσματα γάτας ή ηλεκτρονικούς ήχους. Πιθανώς, αυτό συνέβη επειδή οι ενήλικες γάτες δεν τείνουν να χρησιμοποιούν τη φωνή ως κύριο μέσο επικοινωνίας μεταξύ τους, αλλά βασίζονται σε άλλες αισθήσεις τους όπως η όσφρηση.

