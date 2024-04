Νέες ταινίες: «Εμφύλιος Πόλεμος» στις ΗΠΑ, «Η Αρπαγή»

«Εμφύλιος Πόλεμος» Murray Close

Η ταινία του Βρετανού Άλεξ Γκάρλαντ «Εμφύλιος Πόλεμος», το ψυχολογικό θρίλερ «Η Αρπαγή» της Ιρίς Καλτενμπάκ, συγκινητική «Σπίθα στη Θάλασσα», horror από τους δημιουργούς του νέου «Scream» με μία μικρή μπαλαρίνα - βαμπίρ, «Μη Μου Λες Ψέματα» -μια ιστορία για τον πρώτο έρωτα- και η επιστροφή της Κατρίν Μπρεγιά με «Το Περασμένο Καλοκαίρι».

Οι ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στις αίθουσες από την Πέμπτη 18 Ιουλίου.

Εμφύλιος Πόλεμος

Μία φωτορεπόρτερ (Κίρστεν Ντανστ) και μία μικρή ομάδα δημοσιογράφων ακολουθούν μία δύσκολη διαδρομή στις κατακερματισμένες ΗΠΑ του κοντινού μέλλοντος, που ισορροπούν στο χείλος του γκρεμού.

Ο Βρετανός Άλεξ Γκάρλαντ (28 Μέρες Μετά, Από μηχανής, Αφανισμός) γράφει το σενάριο και σκηνοθετεί μία ιστορία -συνδυασμό road movie και πολεμικής ταινίας-, που παρουσιάζει τις ΗΠΑ ως πεδίο μάχης. Μαζί με την Κίρστεν Ντανστ, οι Βάγκνερ Μόρα, Κέιλι Σπέινι, Στίβεν ΜακΚίνλεϊ Χέντερσον, Νικ Όφερμαν, Τζέσι Πλέμονς.

Όπως γράφει ο Owen Gleiberman στο Variety, πολλοί θεατές στις ΗΠΑ που είδαν το δυστοπικό «Civil War» βγήκαν αναστατωμένοι από την προβολή, καθώς βίωσαν την ταινία σαν έναν καθρέφτη του σημερινού πολιτικού/πνευματικού/ιδεολογικού χάσματος της Αμερικής και το πού μπορεί να φτάσει.

Η ταινία που έκανε εισπράξεις 25 εκατ. δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο της εξόδου της στις αίθουσες, έκανε πολλούς να νιώσουν έως και φόβο -μεταξύ αυτών κριτικοί και αρθρογράφοι όπως η Michelle Goldberg των New York Times (η οποία μεταξύ άλλων γράφει ότι «η κορύφωση της μάχης στην πρωτεύουσα είναι μια πιο έντονη εκδοχή όσων είδαμε στις 6 Ιανουαρίου», εννοώντας την εισβολή στο Καπιτώλιο το 2021 από οπαδούς του Ντόναλντ Τραμπ)- αν και ο ίδιος δηλώνει ότι η ταινία δεν τον τρόμαξε.

«Εμφύλιος Πόλεμος» Tanweer

Επισημαίνει ωστόσο, όπως και η Goldberg, μία σεκάνς με τον Τζέσι Πλέμονς στον ρόλο ενός «ρατσιστή κοινωνιοπαθή παραστρατιωτικού με κόκκινα γυαλιά ηλίου που παίζει τον δικαστή, τον ένορκο και τον δήμιο με την αδιαφορία κάποιου που ανάβει τσιγάρο». Ο τύπος αυτός συναντά τη μικρή ομάδα της φωτορεπόρτερ Λι και των συναδέλφων της που προσπαθούν να φτάσουν από τη Νέα Υόρκη στην Ουάσινγκτον προκειμένου να πάρουν συνέντευξη από τον Πρόεδρο, και τους ρωτά από πού είναι. Όταν ένας από αυτούς απαντά «Είμαστε Αμερικανοί», η επόμενη ερώτηση είναι: «Με ποια πλευρά των Αμερικανών είστε; … Δεν ξέρετε;». «Για κάποιες στιγμές», γράφει ο Gleiberman «η ταινία μοιάζει με αντανάκλαση ενός μέρους της σημερινής Αμερικής».

Ο Erik Kain από την πλευρά του, επισημαίνει στο Forbes ότι το «Civil War δεν είναι στην πραγματικότητα μια ταινία για έναν δεύτερο αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο», αλλά ότι ο σκηνοθέτης «χρησιμοποιεί αυτό το οικείο σκηνικό -και την εγγύτητα- για να αποδώσει ένα ζοφερό πορτρέτο των κινδύνων και των φρικαλεοτήτων του πολέμου. Αυτή η ταινία θα μπορούσε να διαδραματίζεται οπουδήποτε».

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με δημοσκόπηση του 2022, πάνω από το 40% των Αμερικανών πιστεύει πως ένας εμφύλιος πόλεμος στις ΗΠΑ είναι πιθανός μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Η Αρπαγή

Πώς εκτροχιάστηκε η ζωή της Λίντια, μιας νεαρής μαίας αφοσιωμένης στη δουλειά της; Φταίει ο πρόσφατος χωρισμός της, η εγκυμοσύνη της καλύτερης φίλης της Σαλομέ ή η τυχαία συνάντηση με τον Μίλος, ένας πιθανός νέος έρωτας; Η Λύντια παγιδεύεται σε μία αλληλουχία ψεμάτων και η ζωή όλων ανατρέπεται. Πρωταγωνιστεί η Χαφσία Χερζί που είχαμε γνωρίσει στην ταινία «Κους Κους με Φρέσκο Ψάρι» του Αμπντελατίφ Κεσίς.

Nτεμπούτο της Ιρίς Καλτενμπάκ, η γαλλική ταινία έκανε πρεμιέρα στην Εβδομάδα Κριτικής (Semaine de la Critique) του Φεστιβάλ Καννών όπου κέρδισε το Βραβείο Σεναρίου SACD. Στη συνέχεια κέρδισε το Βραβείο Σεναρίου & Βραβείο Ερμηνείας στο Φεστιβάλ του Τορίνο. Στη Γαλλία κέρδισε το Βραβείο Louis Delluc για την Καλύτερη 1η Γαλλική Ταινία της χρονιάς, Βραβείο Σεναρίου & Βραβείο Ερμηνείας στα Βραβεία Lumières ενώ ήταν Υποψήφια για Βραβεία CÉSAR Καλύτερης 1ης Ταινίας & Ερμηνείας. Προβλήθηκε στα Φεστιβάλ Στοκχόλμης, Ζυρίχης, Μορέλια, Σάο Πάολο, Αμβούργου, Γάνδης, ανάμεσα σε άλλα, ενώ κέρδισε και το Best Emerging Filmmaker Award στο αφιέρωμα στο νέο γαλλικό κινηματογράφο που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Lincoln Center στη Νέα Υόρκη. Στην Ελλάδα έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του 24ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, όπου και έλαβε το βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.

Σπίθα στη Θάλασσα

Όταν ένας ψαράς πεθαίνει στη Βόρεια Θάλασσα, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, κυκλοφορεί η φήμη ότι εκείνος ήταν ο υπαίτιος του ατυχήματος. Η έφηβη κόρη του υποψιάζεται ότι δεν πρόκειται για τυχαίο ναυάγιο, αλλά κανείς δεν την πιστεύει, ούτε καν η κολλητή της φίλη. Όταν το νεαρό κορίτσι διακρίνει μία τεράστια σκιά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, αποφασίζει να αποδείξει ότι ένα τεράστιο, άγνωστο πλάσμα κυκλοφορεί στα βαθιά.

Το μεγάλου μήκους ντεμπούτο του πολυβραβευμένος Βέλγου σκηνοθέτη και σεναριογράφου Domien Huyghe, πραγματεύεται την απώλεια μέσα από τα μάτια ενός νεαρού κοριτσιού. Η συγκινητική ταινία αντλεί από τα βιώματα του σκηνοθέτη -ο οποίος έχασε τον πατέρα του στην εφηβεία- και στοχεύει μέσα από την αφήγησή της να περιγράψει το συναίσθημα του πένθους και της ανάγκης να εκτονωθεί.

«Η ταινία είναι η γενναία απόπειρά μου να πηδήξω σε αυτό το κενό και να δημιουργήσω μία ιστορία που παίρνει τον νεαρό θεατή στα σοβαρά, αλλά την ίδια στιγμή τον παρασύρει σε μία ιστορία γεμάτη μαγεία, ενθουσιασμό, περιπέτεια, χιούμορ και φιλία. Άλλωστε, το γεγονός ότι πενθούμε δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε μία περιπέτεια! Οι νέοι που έχουν βιώσει κάτι βαρύ, όπως η απώλεια, μπορεί να νιώθουν μόνοι. Κανείς δεν καταλαβαίνει ότι μερικές φορές πρέπει να ξεφύγουν σε κάτι μαγικό, όπως ένα θαλάσσιο τέρας, για να αντιμετωπίσουν τη ζωή. Με την ταινία, ήθελα να τους δείξω ότι δεν είναι μόνοι, ότι μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε», όπως αναφέρει στο σημείωμα του.

Πρωταγωνιστούν Saar Rogiers, Hilde De Baerdemaeker, Valentijn Dhaenens, Sverre Rous, Dunia Elwaleed, Thibaud Dooms, Zouzou Ben Chikha, Sebastien Dewaele και Lynn Van Royen.

Το Περασμένο Καλοκαίρι

Η Αν -στον ρόλο η Λεά Ντρικέρ- είναι μια επιτυχημένη δικηγόρος που ζει με τον επιχειρηματία σύζυγο της και τις δύο κόρες τους στα προάστια του Παρισιού. Όταν ο 17χρονος γιος του άντρα της από τον προηγούμενο γάμο του μετακομίζει στο σπίτι τους, η Αν θα ξεκινήσει μια παθιασμένη σχέση μαζί του, θέτοντας σε κίνδυνο την καριέρα και την οικογενειακή της ζωή.

Ριμέικ της δανέζικης ταινίας «Queen of Hearts» (2019) από την Κατρίν Μπρεγιά. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών. Στον κινηματογράφο Άστυ.

Μη Μου Λες Ψέματα

Κινηματογραφική μεταφορά του βραβευμένου αυτοβιογραφικού μυθιστορήματος του Φιλίπ Μπεσόν. «Μια ταινία για το παρελθόν, για τις μνήμες που δεν σβήνουν ποτέ, για μια τραγική ιστορία χαμένης αγάπης. Το μέρος που με ενδιέφερε περισσότερο στο σενάριο, είναι αυτό που αφορούσε τη συνάντηση μεταξύ του συγγραφέα με τον γιο του πρώτου του έρωτα...», όπως αναφέρει στο σημείωμα του ο σκηνοθέτης Ολιβιέ Πεϊγιόν. Ένας μελαγχολικός στοχασμός για τη μεγάλη χαμένη αγάπη.

Με τους Γκιγιόμ ντε Τονκεντέκ, Βικτόρ Μπελμοντό, Γκιλέν Λοντέζ, Ζερεμί Ζιλέ.

Ενα Φλιτζάνι Καφέ και Καινούργια Παπούτσια

Δύο αχώριστα δίδυμα αδέλφια ανακαλύπτουν ότι θα τυφλωθούν σταδιακά και αναπότρεπτα εξαιτίας μιας γενετικής πάθησης, σε ηλικία μόλις τριάντα ετών, και επιδίδονται σε έναν αγώνα ταχύτητας και αντοχής για να δώσουν μια διαφορετική τροπή στα υπαρξιακά τους αδιέξοδα. Καθώς βυθίζονται αργά σε ένα αφόρητα σιωπηλό σκοτάδι, και αδυνατώντας να δουν τον κόσμο γύρω τους ή ο ένας τον άλλον, με μοναδική συντροφιά τους μια δυναμική νεαρή γυναίκα, τα δύο αδέλφια θα κληθούν να πάρουν μια δύσκολη απόφαση πάνω από ένα φλιτζάνι καφέ, φορώντας τα καινούργια τους παπούτσια. Σκηνοθεσία Γκέντιαν Κότσι. Με τους Edgar Morais, Rafael Morais, Drita Kabashi. Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Αμπιγκέιλ

Όταν μία συμμορία από επίδοξους εγκληματίες απάγουν τη 12χρονη μπαλαρίνα και κόρη μιας ισχυρής φιγούρας του υποκόσμου, το μόνο που έχουν να κάνουν για να εισπράξουν τα λύτρα ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων είναι να προσέχουν το κορίτσι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε ένα απόμερο αρχοντικό, οι απαγωγείς αρχίζουν να λιγοστεύουν, ένας ένας, και ανακαλύπτουν με τρόμο, ότι βρίσκονται εγκλωβισμένοι με ένα κάθε άλλο παρά φυσιολογικό μικρό κορίτσι.

Από την κινηματογραφική κολεκτίβα Radio Silence -τη σκηνοθετική ομάδα των Ματ Μπετινέλι - Όλπιν και Τάιλερ Τζιλέτ που έχουν υπογράψει τις σύγχρονες ταινίες τρόμου Είσαι έτοιμος;, Scream (2022) και το περσινό Scream VI-, έρχεται μία αιμοδιψής νέα εκδοχή του βαμπιρικού είδους, σε σενάριο των Στίβεν Σιλντς (Η Τρύπα, Zombie Bashers) και Γκάι Μπιούζικ (Scream franchise, Είσαι έτοιμος;).

Πρωταγωνιστούν οι Μελίσα Μπαρέρα, Νταν Στίβενς, Αλίσα Γουίαρ, Κάθριν Νιούτον, Γουίλιαμ Κάτλετ, Κέβιν Ντουράντ, Άνγκους Κλάουντ και Τζανκάρλο Εσποζίτο. Στον ρόλο της Αμπιγκέιλ Αλίσα Γουίαρ (Ματίλντα το μιούζικαλ, Darklands).

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training

Το «Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To The Hashira Training» αποτελεί την εισαγωγή στο νέο κεφάλαιο της επιτυχημένης άνιμε τηλεοπτικής σειράς με εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Προκειμένου να γίνει Hashira, ο Tanjiro ξεκινάει σκληρή προπόνηση υπό την καθοδήγηση του Stone Hashira, Himejima.

Παράλληλα, ο Muzan συνεχίζει την αναζήτηση των Nezuko και Ubuyashiki. Για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το ενδέκατο και τελευταίο επεισόδιο της τρίτης σεζόν, καθώς και το πρώτο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν που θα κάνει πρεμιέρα τον Μάιο. Σκηνοθεσία Χαρούγιο Σοτοζάκι.

To ομώνυμο manga στο οποίο βασίζεται η σειρά έχει κυκλοφορήσει 23 τόμους, ενώ έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 150 εκ. αντίτυπα παγκοσμίως.

Η Μία και Εγώ: Η Ταινία

Όταν η Μία επιστρέφει στο παλιό εξοχικό σπίτι της οικογένειας με τον παππού της, η πέτρα στο μαγικό της βραχιόλι φωτίζει ξαφνικά – ένα κάλεσμα για βοήθεια. Μέσω μιας αστραφτερής πύλης μεταφέρεται στον φανταστικό κόσμο των μονόκερων της Σεντοπίας. Εκεί συναντά τον μονόκερο Στόρμι και τον Ίκο, ένα ξωτικό από το Νησί Λώτους, το οποίο χρειάζεται απεγνωσμένα τη βοήθειά της. Ο Τόξορ, ένας αποκρουστικός κακός που μοιάζει με βατράχι, θέλει να κατακτήσει το νησί με μαύρη μαγεία. Η Μία και οι φίλοι της πρέπει να συνασπιστούν και να ενώσουν τρία αρχαία μαγικά πετράδια για να νικήσουν τον Τόξορ. Η αναζήτηση των πετραδιών εξελίσσεται σε ένα διασκεδαστικό και συναρπαστικό οδικό ταξίδι όπου πετούν πάνω από επικίνδυνες θάλασσες, σκαρφαλώνουν βουνά πάνω σε μυστηριώδεις αιωρούμενες ατόλες και τρέχουν σε λεωφόρους ουράνιων τόξων. Η Μία θα μάθει τι σημαίνει πραγματικά να είσαι ηρωίδα.