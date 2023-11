Ο Boy George στο Μπρόντγουεϊ  με το διάσημο μιούζικαλ «Moulin Rouge»

via Associated Press

Ο Βρετανός ποπ σταρ, που μεσουρανούσε στη δεκαετία του 1980 με τους Culture Club, με τραγούδια όπως το «Karma Chameleon» και το «Do You Really Want to Hurt Me», έκανε το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ το 2003, με το μιούζικαλ «Taboo», όπου πέρα από τον ρόλο που υποδύθηκε, έγραψε τη μουσική και τους στίχους.