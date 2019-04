Ο οραματιστής κινηματογραφιστής Βέρνερ Χέρτσογκ στη Στέγη

;Eχει γράψει, σκηνοθετήσει και κάνει την παραγωγή σε περισσότερες από 60 ταινίες μεγάλου μήκους και ντοκιμαντέρ, ανάμεσα στις οποίες είναι οι «Grizzly Man», «Βόιτσεκ» («Woyzeck»), «Αγκίρε, η μάστιγα του Θεού» («Aguirre, the Wrath of God«), «Φιτζκαράλντο, ο τυχοδιώκτης του Αμαζονίου» («Fitzcarraldo») και «Cave of Forgotten Dreams»

Προβολές ταινιών - Πρόγραμμα

Στέγη

Πέμπτη 11 Απριλίου

17:00 | «Bells from the Deep: Faith and Superstition in Russia» (Καμπάνες από τα Βάθη)

Ντοκιμαντέρ, Γερμανία | 1993 | 60’ | Ελληνικοί και αγγλικοί υπότιτλοι

Σε μια μυστικιστική διαδρομή, που καλύπτει από τελετές Σαμάνων, ορθόδοξες βαπτίσεις και εξορκισμούς μέχρι θνητούς που αυτοαποκαλούνται μετενσαρκώσεις του Ιησού Χριστού, θεραπευτές μέσω θαυματουργών υδάτων, πάρα πολύ ψηλές γυναίκες και ορφανούς κωδωνοκρούστες, ο Βέρνερ Χέρτσογκ –σε μία από τις πιο πειραματικές και αφηγηματικά ελεύθερες στιγμές του– χαρτογραφεί την πνευματικότητα του ρωσικού λαού σε όλη την έντασή της, από την πίστη μέχρι την υστερία.