Ο Τραμπ σε ρόλο Δον Κιχώτη: «Google, Facebook, Twitter θέλουν να φιμώσουν ένα κομμάτι του λαού»

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images

Άλλο ένα ξέσπασμα του Αμερικανού Προέδρου γεννά ερωτήματα για τις προθέσεις του έναντι των social media και της ελευθερίας γενικώς στο Ίντερνετ.

Είναι η δεύτερη επίθεση που εξαπολύει μέσα σε 24 ώρες κατά των μεγαλύτερων εταιρειών με πλατφόρμες στο Διαδίκτυο, όπως η Twitter Inc., η Facebook Inc και η Google Alphabet Inc. «Προσπαθούν να φιμώσουν» τον λαό χωρίς να παρουσιάζουν αποδεικτικά στοιχεία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπαινισσόμενος ότι ίσως οι δραστηριότητές τους να είναι παράνομες.

«Νομίζω ότι η Google και το Facebook και το Twitter ... αντιμετωπίζουν τους συντηρητικούς και τους Ρεπουμπλικάνους πολύ άδικα”, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο.

«Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα επειδή προσπαθούν πραγματικά να φιμώσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της χώρας, και αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να σιωπήσουν. Δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο, μπορεί να μην είναι νόμιμο, αλλά θα δούμε... θέλουμε απλώς δικαιοσύνη ”, πρόσθεσε ο Τραμπ.