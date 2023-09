Οι άγνωστοι χώροι του Ζαππείου που ανοίγουν για πρώτη φορά στην 30η Art Athina

Συγκεκριμένα:

Ο αθέατος πίσω κήπος του Ζαππείου

Εκεί παρουσιάζει ο Ανδρέας Ράγκναρ Κασάπης την Κυριακή 17/9 (ώρα 19:30) την περφόρμανς One Filter Time (Third attempt) (2023) όπου ενεργοποιεί ετεροχρονισμένα, ηχητικά μοτίβα που παράγονται αναλογικά από δυο δίσκους βινυλίου. Τα ηχητικά σινιάλα δίνουν την αφορμή για την εναλλαγή προβολής φωτογραφικών σλάιντς πάνω στους εξωτερικούς τοίχους του Ζαππείου. Οι εικόνες φωτίζονται μέσα από ένα σκούρο μπλε φίλτρο. Στην πρακτική του Κασάπη, τα ηχοτοπία αποτελούν μέρος της δημιουργικής διαδικασίας συμπληρώνοντας τη ζωγραφική χειρονομία. Η δράση εντάσσεται στην μελέτη του πάνω στο τοπίο, τον χρόνο και την επανάληψη, τον ψυχικό τόνο. Οι τεχνικές εικόνες και η χροιά της μνήμης είναι στοιχεία κομβικά για την ανάπτυξη του έργου του. Ο καλλιτέχνης φέρνει στο επίκεντρο τις αισθητηριακές αντιλήψεις και ξανασκέφτεται τη λειτουργία της σωματικής μνήμης μέσω των εικόνων και των ήχων.

Το πρόγραμμα performances της φουάρ

«Το πρόγραμμα συνολικά φέρνει σε διάλογο καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες από διάφορες γενιές παρουσιάζοντας την εξέλιξη του μέσου και τις διαφορετικές κατευθύνσεις του, τη σχέση του με άλλα καλλιτεχνικά πεδία και δίνει τη δυνατότητα στους θεατές να ανακαλύψουν τους εκπροσώπους του μέσου», μας λέει συγκεκριμένα ο Πάνος Γιαννικόπουλος. «Για παράδειγμα στα εγκαίνια 14/9, στο Περιστύλιο, ο Δημοσθένης Αγραφιώτης παρουσιάζει στις 17:00 την performance Εντυπώσεις, εκτυπώσεις. Στις 18:00, παρουσιάζεται η performance του Γιώργου Τσεριώνη με τους Στέλλα Δημητρακοπούλου και Ανδρέα Ασημακόπουλο Unstable με την υποστήριξη της Callirrhoë αλλά και στις 19:30 το έργο του Μανώλη Δασκαλάκη Λεμού Ashes from the Sea, 2023 με την CAN Gallery».