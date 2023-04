Απαράδεκτες συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν σε έναν ευγενικό οικοδεσπότη

Δεν κάνουμε τις συστάσεις μεταξύ των καλεσμένων

«Μόλις φτάσουν οι καλεσμένοι μας, θα πρέπει ως οικοδεσπότες να αναλάβουμε την πρωτοβουλία να συστήσουμε τους καλεσμένους μας μεταξύ τους. Αυτό θα τους ενθαρρύνει να αλληλεπιδράσουν και να δημιουργήσουν ένα είδος σχέσης, που θα τους οδηγήσει στην πραγματική διασκέδαση», υπογραμμίζει η Τζάκι Βέρνον, ιδρύτρια του From the Inside-Out School of Etiquette.