Πέθανε ο κιθαρίστας και τραγουδιστής Ρόμπι Ρόμπερτσον: Η φιλία και η συνεργασία με τον Σκορσέζε

Ωστόσο, είναι περισσότερο γνωστός για τα τραγούδια που έγραψε για το συγκρότημα The Band, όπως τα «The Weight», «Up on Cripple Creek», «The Night They Drove Old Dixie Down», «The Shape I’m In» και «It Makes No Difference». Η ιστορία του με τους The Band καταγράφηκε στο ντοκιμαντέρ «Once Were Brothers» (2019).