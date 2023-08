Πρώτα πλάνα του Μελ Γκίμπσον στο «The Continental», τη μίνι σειρά από το σύμπαν του John Wick

via Associated Press

Το επίσημο τρέιλερ της μίνι σειράς τριών επεισοδίων με τίτλο «The Continental: From the World of John Wick», που διαδραματίζεται 40 χρόνια πριν από τα γεγονότα των ταινιών Τζον Γουίκ, στη Νέα Υόρκη των 70s, αποκαλύπτει για πρώτη φορά (το πρώτο teaser δεν είχε ούτε ένα πλάνο του) τον μυστηριώδη κακό της ιστορίας που ενσαρκώνει ο Μελ Γκίμπσον.