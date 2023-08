Πέθανε ο τραγουδιστής Σίξτο Ροντρίγκεζ: Η απίθανη ιστορία του έγινε ντοκιμαντέρ και πήρε Όσκαρ

via Associated Press

via Associated Press

Ο Αμερικανός τραγουδιστής -τραγουδοποιός Σίξτο Ντίαζ Ροντρίγκεζ, η ζωή του οποίου πρωταγωνιστεί στο ντοκιμαντέρ «Searching for Sugar Man», πέθανε στις 9 Αυγούστου, σε ηλικία 81 ετών.

Όμως, τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο άλμπουμ του, «Coming From Reality», που ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο τον επόμενο χρόνο, ήταν εμπορικές αποτυχίες και μέχρι τον Δεκέμβριο του 1971 η συνεργασία του με τη Sussex είχε λήξει.

via Associated Press

via Associated Press

Χωρίς ωστόσο να το γνωρίζει, τα τραγούδια του, όπως το «Sugar Man», το «I Wonder» και το «Climb Up On My Music», άρχισαν να αποκτούν φανατικούς θαυμαστές στην άλλη άκρη του πλανήτη, κυριολεκτικά: στη Μποτσουάνα, τη Νότια Αφρική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.