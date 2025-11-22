Η περιοδεία του The Weeknd με τίτλο «After Hours Til Dawn», ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις, κατακτώντας την κορυφή ως η πιο επικερδής περιοδεία στην ιστορία για άνδρα σόλο καλλιτέχνη.

Μετά την έναρξη της προπώλησης για τις επερχόμενες συναυλίες του 2026 σε Μεξικό, Βραζιλία, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο, η περιοδεία έχει πλέον πουλήσει πάνω από 7,5 εκατομμύρια εισιτήρια, αποφέροντας περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια για πενήντα τρεις συναυλίες. Η περιοδεία ξεκίνησε το 2022 και έχει ταξιδέψει δύο φορές στη Βόρεια Αμερική, καθώς και στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Λατινική Αμερική και την Αυστραλία.

Advertisement

Advertisement

The Weeknd‘s “After Hours Til Dawn” tour has surpassed $1 billion, making it the top-earning tour by a male solo artist in history.https://t.co/VQ5qIfU2UO pic.twitter.com/GYibD2XUx3 — Variety (@Variety) November 20, 2025

Μόνο το σκέλος των συναυλιών του 2025 σε διάφορους συναυλιακούς χώρους στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιλάμβανε περισσότερες από σαράντα sold-out εμφανίσεις σε τοποθεσίες όπως η Νέα Υόρκη, το Ντένβερ, η Σάντα Κλάρα, το Σιάτλ, το Έντμοντον, το Μόντρεαλ, το Ορλάντο, το Άρλινγκτον και το Χιούστον.

Η περιοδεία «After Hours Til Dawn», έχει σημειώσει τέτοια ποσοστά επιτυχίας, που ο The Weeknd έχει δωρίσει περισσότερα από 8,5 εκατομμύρια δολάρια στις οργανώσεις XO Humanitarian Fund και στο Global Citizen, ενώ πρόσθετα έσοδα από το σκέλος του 2026 θα συνεχίσουν να στηρίζουν το World Food Program Global Citizen.

Η περιοδεία θα συνεχιστεί με περισσότερες από σαράντα νέες συναυλίες σε Μεξικό, Βραζιλία, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο με την αυλαία να ανοίγει στις 20 Απριλίου 2026 στην Πόλη του Μεξικού.

Με πληροφορίες από Variety, NME