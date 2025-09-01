Το «Blinding Lights», το megahit του The Weeknd, είναι και επίσημα το πρώτο τραγούδι στην ιστορία του Spotify που έφτασε τα 5 δισεκατομμύρια streams.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από την πλατφόρμα με ανακοίνωση στα social media.

Λίγο αργότερα, ο The Weeknd (πραγματικό όνομα Abel Tesfaye) μοιράστηκε τα νέα στο Instagram με τους 78 εκατομμύρια ακολούθους του.

Το «Blinding Lights» έκανε αυτό το απίστευτο ρεκόρ περίπου έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2019 ως το δεύτερο single στο άλμπουμ του Καναδού τραγουδιστή «After Hours».

Το «Blinding Lights» έφτασε τα 4 δισεκατομμύρια streams στο Spotify τον Ιανουάριο του 2024. Κατά την κυκλοφορία του, παρέμεινε στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 για τέσσερις εβδομάδες και έγινε το πρώτο τραγούδι που παρέμεινε στο top 10 για έναν ολόκληρο χρόνο.

Το «Blinding Lights» είναι ένα από τα 28 τραγούδια του The Weeknd στο Billions Club του Spotify -περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον καλλιτέχνη, σύμφωνα με το Billboard.

Πρόσφατα το τραγούδι βρέθηκε στην κορυφή του chart του Billboard με τα καλύτερα τραγούδια R&B/Hip-Hop του 21ου αιώνα.