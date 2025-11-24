Ο Τζίμι Κλιφ, ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, ηθοποιός και ο σημαντικότερος μαζί με τον Μπομπ Μάρλεϊ πρεσβευτής της μουσικής ρέγκε, ο οποίος πρωταγωνίστησε και έγραψε το τραγούδι των τίτλων της θρυλικής ταινίας του 1972 «The Harder They Come», απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών, σύμφωνα με μήνυμα της συζύγου του.

Σε μήνυμα της συζύγου του Λατίφα Τσέιμπερς στο Instagram αναγράφεται: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνω ότι ο σύζυγός μου, Jimmy Cliff, απεβίωσε λόγω επιληπτικής κρίσης που ακολουθήθηκε από πνευμονία. Είμαι ευγνώμων προς την οικογένειά του, τους φίλους του, τους συναδέλφους καλλιτέχνες και τους συνεργάτες του που μοιράστηκαν μαζί του το ταξίδι της ζωής του. Προς όλους τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο, να ξέρετε ότι η υποστήριξή σας ήταν η δύναμή του καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του… Jimmy, αγάπη μου, να αναπαυθείς εν ειρήνη. Θα ακολουθήσω τις επιθυμίες σου». Το μήνυμά της υπογράφουν και τα παιδιά τους, Λίλτι και Εϊκεν.

Ο Κλιφ, μαζί με τον Μπομπ Μάρλεϊ, συνέβαλε καθοριστικά στην διεθνή αναγώριση της μουσικής της ρέγκε, της σκα και του rocksteady σε μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερο από έξι δεκαετίες.

Στις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκαταλέγονται τα τραγούδια «Τhe Harder They Come», «You Can Get It If You Really Want», τα συχνά διασκευασμένα «Many Rivers to Cross» και «Ι Can See Clearly Now» και το «Wonderful World, Beautiful People». Το 2003, του απονεμήθηκε το παράσημο της Τάξης της Αξίας της Τζαμάικας. Το 2010 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ το 2021 η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου κατέταξε το «The Harder They Come» στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικας, Άντριου Χόλνες, αποτίμησε φόρο τιμής στον Κλιφ, αποκαλώντας τον «έναν πραγματικό πολιτιστικό γίγαντα, η μουσική του οποίου μετέφερε την καρδιά του έθνους μας στον κόσμο… Ο Τζίμι Κλιφ διηγήθηκε την ιστορία μας με ειλικρίνεια και ψυχή. Η μουσική του ενθάρρυνε τους ανθρώπους σε δύσκολες στιγμές, ενέπνευσε γενιές και συνέβαλε στη διαμόρφωση του παγκόσμιου σεβασμού που απολαμβάνει σήμερα η τζαμαϊκανή κουλτούρα».

Ο άνθρωπος που ανέδειξε το ταλέντο του Μπομπ Μάρλεϊ

Ο Κλιφ γεννήθηκε στο Σεντ Τζέιμς της Τζαμάικα το 1944 και η μουσική του καριέρα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, αφού μετακόμισε στην πρωτεύουσα του νησιού, το Κίνγκστον, και άρχισε να συνεργάζεται με τον παραγωγό Λέσλι Κονγκ, η οικογένεια του οποίου είχε δισκοπωλείο. Ο Κλιφ τράβηξε άμεσα την προσοχή του Kονγκ με το ταλέντο του.

Συνεργάστηκε με τον Kονγκ τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως και ανιχνευτής ταλέντων και μάλιστα τον οδήγησε στον νεαρό τότε Μπομπ Mάρλεϊ. Ο Mάρλεϊ «είχε αυτή την ιδιαίτερη αύρα», είπε ο Κλιφ στο περιοδικό Uncut νωρίτερα φέτος. «Πώς τον ανακάλυψα; Ήμουν A&R για την Beverley’s Records και μου τον έστειλε ο Ντέσμοντ Ντέκερ, τον οποίο είχα ακούσει σε οντισιόν νωρίτερα. Ηχογράφησε το τραγούδι του, οπότε πήγε και το είπε στον Μπομπ, καθώς και οι δύο δούλευαν στο ίδιο μέρος, ως συγκολλητές. Ο Mπομπ Mάρλεϊ μπήκε μέσα στο στούντιο σαν κάποιος που βιαζόταν να φτάσει μακριά. Διέκρινα ότι ήταν ένας πολύ ρυθμικός άνθρωπος και πολύ συνειδητοποιημένος για τη δύναμη των λέξεων – αυτό μου έδειξε να καταλάβω ότι θα γινόταν σταρ. Είναι ωραίο να ξέρω ότι πέρασε από τα χέρια μου».

Ο Κλιφ είχε αρκετές επιτυχίες και εκπροσώπησε την Τζαμάικα στην Παγκόσμια Έκθεση της Νέας Υόρκης το 1964. Ωστόσο η πορεία του προς τη διεθνή φήμη και καταξίωση έφτασε όταν υπέγραψε με την Island Records του παραγωγού Κρις Μπλάκγουελ η οποία είχε κάνει τη reggae διάσημη στον κόσμο με την επιτυχία της Mίλι Μπράουν το 1964, «My Boy Lollipop».

Ενώ ο Μπλάκγουελ έφερε τον Κλιφ στο Λονδίνο και αρχικά τον κατεύθυνε προς την της ροκ μουσική — όπου «βίωσε ρατσισμό με έναν τρόπο που δεν είχε ξαναζήσει», όπως είπε ο ίδιος — η μεγάλη του επιτυχία, το «Wonderful World, Beautiful People» του 1969, έφτασε στο νούμερο 6 των βρετανικών charts.

Την επόμενη χρονιά επέστρεψε στο βρετανικό top 10 με μια διασκευή του «Wild World» του Cat Stevens, αλλά ήταν η γκαγκστερική ταινία του Πέρι Χένζελ «The Harder They Come» (1972), με φόντο την Τζαμάικα, στην και οποία πρωταγωνίστησε ο Κλιφ, που όχι μόνο τον έφερε στο παγκόσμιο προσκήνιο, αλλά τον έκανε και σύμβολο της μουσικής reggae.

Το soundtrack της, με κλασικά τραγούδια του Κλιφ όπως το ομώνυμο «You Can Get It If You Really Want» και την όμορφη μπαλάντα του «Many Rivers to Cross», μαζί με τραγούδια των Dekker, Toots & the Maytals και άλλων, αποτέλεσε την εισαγωγή στη ρέγκε για εκατομμύρια ανθρώπους ανά την υφήλιο. Η ταινία τελικά κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ τρία χρόνια αργότερα, εκτόξευσε τις πωλήσεις του άλμπουμ και έγινε μια από τις αγαπημένες μεταμεσονύχτιες προβολές.

Καθώς η φήμη του Mάρλεϊ εκτοξεύθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, αυτός και ο Κλιφ θεωρούνταν οι βασικοί πρεσβευτές της reggae. Ο Κλιφ εμφανίστηκε στο «Saturday Night Live» τη δεκαετία του 1970 και πραγματοποίησε εκτενείς περιοδείες, κάνοντας ένα διάλειμμα στα μέσα της δεκαετίας του 1970 όταν και προσηλυτίστηκε στο Ισλάμ. Ο Μπρους Σπρίνγκστιν ερμήνευσε μια διασκευή του «Trapped» κατά τη δεκαετία του 1980, κυκλοφορώντας μια ζωντανή εκδοχή της που εμφανίστηκε στο πολυπλατινένιο φιλανθρωπικό άλμπουμ «We Are the World».

Το 1994, σημείωσε παγκόσμια επιτυχία με μια διασκευή του γνωστού hit του Τζόνι Nας «I Can See Clearly Now» στο soundtrack της πετυχημένηες τζαμαϊκανής ταινίας «Cool Runnings» (σ.σ Πάμε Χιόνι; στα ελληνικά)

Συνέχισε τις περιοδείες και τις ηχογραφήσεις τα επόμενα χρόνια, κερδίζοντας δύο βραβεία Grammy. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του ήταν το «Refugees» του 2022.

