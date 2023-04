Ο Μελ Γκίμπσον στο σύμπαν του John Wick με το «The Continental»

Στο «The Continental: From The World Of John Wick», όπως είναι ο πλήρης τίτλος της σειράς -στην οποία δεν θα εμφανιστεί ο Κιάνου Ριβς-, πρωταγωνιστεί ο Κόλιν Γούντελ (The Purge), ο οποίος υποδύεται τη νεότερη εκδοχή του Γουίνστον Σκοτ, ιδιοκτήτη του εμβληματικού Ξενοδοχείου Continental, που στις ταινίες Τζον Γουίκ ενσαρκώνει ο Ίαν ΜακΣέιν. Στο σύμπαν των ταινιών όλοι οι εκτελεστές τηρούν έναν κώδικα σύμφωνα με τον οποίο η αλυσίδα ξενοδοχείων Continental θεωρείται ουδέτερο έδαφος για όλες τις φατρίες. Ποιος ήταν ο Γουίνστον, ποια πορεία χάραξε και πώς βρέθηκε στον «θρόνο» του Continental;