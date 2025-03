Πιρς Μπρόσναν: Ελπίζω η Amazon να χειριστεί τον Μποντ με αξιοπρέπεια, φαντασία και σεβασμό

via Associated Press

via Associated Press

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Sunday Telegraph , ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον διασημότερο κατάσκοπο της μεγάλης οθόνης σε τέσσερις ταινίες , από το «GoldenEye» (1995) έως το «Die Another Day» (2002), πιστεύει ότι ήταν «σωστή» η απόφαση των παραγωγών του franchise να παραδώσουν τον «δημιουργικό έλεγχο» στην Amazon.

Τον Μποντ έχουν υποδυθεί στο παρελθόν μη Βρετανοί ηθοποιοί και μάλιστα, δύο : Ο Αυστραλός Τζορτζ Λέιζενμπι («On Her Majesty’s Secret Service», 1969) και ο Ιρλανδός Μπρόσναν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ο 007 δεν ήταν ποτέ Αμερικανός, αν και μεταξύ των ονομάτων που ακούγονται για τον ρόλο είναι ο Καλιφορνέζος Όστιν Μπάτλερ .

Η τελευταία ταινία του franchise «No Time To Die» (2021) ήταν με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ. Αλλά δεδομένου του πόσος χρόνος χρειάζεται για να γυριστεί μια ταινία-μπλοκμπάστερ, το διάστημα μεταξύ του No Time To Die και της επόμενης ταινίας θα μπορούσε να καταρρίψει το ρεκόρ των έξι ετών, που είναι η μεγαλύτερη χρονική απόσταση μεταξύ δύο ταινιών Μποντ.