Πώς να κάνουμε μια οικογενειακή εκδρομή να μοιάζει περισσότερο με διακοπές

Επιλέγουμε με προσοχή τον προορισμό μας

«Το να γνωρίζω τα όριά μου σε σχέση με την ηλικία των παιδιών μου και τον χαρακτήρα τους με βοηθάει πάρα πολύ να επιλέγω τις δραστηριότητες που θα κάνουμε στις διακοπές. Αγαπημένη μου επιλογή ένα χαλαρό ταξίδι σε μια παραλία. Είναι ατελέιωτη διασκέδαση και υπάρχει ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Είμαστε σε ένα μέρος που θεωρώ ότι είναι χαλαρωτικό», λέει η καλλιτέχνης και συγγραφέας του βιβλίου, «The Mommy Life: An Unshaven, Milk-Stained (But Hopeful) Peek Into the Real World of Mommyhood», Τζίνα ΜακΜίλεν.