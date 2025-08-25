Οι θερινοί μήνες εκτός από ξεκούραση και ξεγνοιασιά, μπορεί να αποτελέσουν και μία πρώτης τάξης ευκαιρία για αλλαγή. Δεν είναι λίγες οι οικογένειες που αποφασίζουν να μετακομίσουν και τα παιδιά τους να αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να αλλάξουν, εκτός από σπίτι, πιθανώς πόλη και σχολείο, διαδικασία η οποία μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα αγχωτική.

Οι γονείς και οι οικογένειες μπορούν να βοηθήσουν ώστε τα πράγματα να γίνουν πιο διαχειρίσιμα. Αν τα παιδιά νιώθουν υποστήριξη και ότι κάποιος καταλαβαίνει τα συναισθήματα τους, ίσως αλλάξουν την οπτική τους, αποδεχόμενα πιο εύκολα την νέα πραγματικότητα.

«Όταν η ρουτίνα, τα γνώριμα μέρη -ακόμη και το να ξέρουν πού βρίσκονται τα πράγματα στο σπίτι- ξαφνικά αλλάζουν, αυτό αναγκάζει τα παιδιά να ξαναμάθουν την καθημερινότητά τους από την αρχή, γεγονός που μπορεί να είναι αγχωτικό», επισημαίνει η Βικτόρια Κρες, επαγγελματίας σύμβουλος.

Από την άλλη, «κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει μία μοναδική αφορμή για ένα καινούργιο ξεκίνημα και πολλών ειδών ευκαιρίες», προσθέτει.

Το βιβλίο της συγγραφέως Ναντίν Χαρούνι, «Freeda the Frog is on the Move», έχει στόχο να βοηθήσει παιδιά σχολικής ηλικίας να αντιμετωπίσουν τη μετακόμιση. Η ίδια η συγγραφέας έχει βιώσει την αλλαγή που επιφέρει μία μετακόμιση μαζί με τα ανήλικα παιδιά της, εμπειρία την οποία μετουσίωσε στην ιστορία μιας μητέρας βατράχου που βοηθά τα μικρά της βατραχάκια να προσαρμοστούν καθώς αφήνουν την πατρίδα τους και εγκαθίστανται σε μία καινούρια.

«Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι οι μεταβάσεις χρειάζονται χρόνο και ότι αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Είναι αποδεκτό να νιώθουμε νευρικότητα, λύπη, ανησυχία ή και όλα αυτά μαζί -ακόμη και οι ενήλικες κάποιες φορές μπορεί να αισθάνονται έτσι», επισημαίνει η Χαρούνι.

Οι μετακομίσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολες όταν συνοδεύονται από άλλες σημαντικές αλλαγές, όπως θάνατος, διαζύγιο ή απώλεια εισοδήματος της οικογένειας.

Μερικές συμβουλές για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας με το στρες

Επενδύουμε στον διάλογο και την συζήτηση

«Η επικοινωνία και η προσεκτική ακρόαση μπορούν να μειώσουν πολύ το άγχος», λέει η Χαρούνι. «Πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να ξέρουν ότι κάποιος τα ακούει, ώστε να καταλάβουν πως οτιδήποτε σκέφτονται, έχει σημασία. Αυτό τα βοηθά να νιώσουν ότι κι αυτά διαθέτουν τον έλεγχο, τουλάχιστον του εαυτού τους», προσθέτει.

Μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί η μετακόμιση είναι απαραίτητη και να τα προετοιμάσουμε για το μέλλον

Συζητάμε για τον προορισμό πριν από τη μετακόμιση, τονίζοντας κυρίως τα θετικά. Η οικειότητα μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να νιώσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ενσωματώνουμε τα παιδιά στη διαδικασία της μετακόμισης

«Η συμμετοχή των παιδιών σε κατάλληλες για την ηλικία τους εργασίες -όπως να πακετάρουν τα προσωπικά τους αντικείμενα ή να βοηθήσουν στην επιλογή διακόσμησης του νέου δωματίου-, μπορεί να τους δώσει αίσθηση ελέγχου και ασφάλειας σε μια αβέβαιη περίοδο», εξηγεί η Κρες.

Τα παιδιά μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον προγραμματισμό γευμάτων, στην οργάνωση του χώρου τους ή στη διατήρηση οικογενειακών παραδόσεων και συνηθειών.

Διατηρούμε την καθημερινή ρουτίνα

«Το πρόβλημα με τις μετακομίσεις είναι ότι διαταράσσουν τη ζωή όλων. Πάρα πολλές αλλαγές ταυτόχρονα μπερδεύουν τον κάθε μέλος μιας οικογένειας ξεχωριστά, οπότε το να διατηρούνται τα γεύματα και οι ρουτίνες ύπνου την ίδια ώρα μπορεί να βοηθήσει πολύ», συμβουλεύει ο Τζορτζ Καπάλκα, κλινικός ψυχολόγος και καθηγητής στο California School of Professional Psychology.

Δεν είναι ποτέ απαγορευτική η βοήθεια από κάποιο ειδικό

Η προσαρμογή στην αλλαγή χρειάζεται χρόνο και υπομονή. Είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι αυτό είναι φυσιολογικό, ότι θα τα καταφέρουν, και ότι βρίσκεται πάντα κάποιος εκεί για αν τα ακούσει και να τα αγκαλιάσει. Γι’ αυτό και πρέπει να γνωρίζουμε πότε χρειάζεται να ζητήσουμε βοήθεια.

«Οι δυσκολίες προσαρμογής είναι φυσιολογικές μετά από μια μετακόμιση. Αλλά αν τα συμπτώματα λύπης και άγχους επιμένουν για περισσότερες από λίγες εβδομάδες, επιδεινώνονται με τον χρόνο ή διαταράσσουν την καθημερινή ζωή, τότε συνιστάται συμβουλευτική υποστήριξη», τονίζει η Κρες.

Με πληροφορίες από Associated Press

