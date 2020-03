Stay Home Sessions: Πρώτη «σπιτική συναυλία» με την Ειρήνη Σκυλακάκη σε live streaming

Η Ειρήνη Σκυλακάκη πριν αποφασίσει να αφοσιωθεί στη μουσική της καριέρα, ολοκλήρωσε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου SOAS στο Λονδίνο. Κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο «Wrong Direction», το 2012 σε ηλικία 22 ετών και το τραγούδι «In the Light» ήταν η επίσημη επιλογή του Cosmote Jumping Fish για το φθινόπωρο του 2012, ενώ συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Αν».

Μένουμε σπίτι αλλά δεν μένουμε μόνοι. Στην ιδιαίτερη κατάσταση των παράξενων αυτών ημερών, η ομάδα της United We Fly συνεχίζει τις παραγωγές από... σπίτι.

Το 2014, κυκλοφόρησε το δεύτερο δίσκος της «Before Dawn» και το 2015 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο και ακολούθησε η ηχογράφηση του τρίτου δίσκου «Matterless», σε παραγωγή Danton Supple (Coldplay, U2, Morrissey, Suede) ο οποίος κυκλοφόρησε το 2018. Η Ειρήνη έχει εμφανιστεί σε μεγάλα φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους στην Ελλάδα, όπως το Release Festival, το En Lefko Festival, Rockwave, ΚΠΙΣΝ, δίπλα σε καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας όπως οι Macy Gray, Jessie Ware, Beirut, Daughter, Cass McCombs, Toploader, Archive, ενώ είναι η νεότερη καλλιτέχνιδα που έχει εμφανιστεί ποτέ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Παράλληλα, στο Λονδίνο έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα πιο «cool» venues για νέους καλλιτέχνες, όπως είναι το Old Blue Last, το The Camden Assembly και το Hoxton Square Bar & Kitchen.

Ο επισκέπτης της Παρασκευής, 27 Μαρτίου, γράφει μουσική και λέξεις σε μια ψηλή πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας. Στο δωμάτιό του.

«Μου είπαν ότι πρέπει να μείνω στο δωμάτιό μου. Διακυβεύονται ζωές είπαν,

αυτοί που τόσα χρόνια, άραγε τις σεβάστηκαν;».

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 20.30 το Παιδί Τραύμα θα εκπέμψει

ζωντανά μερικά τραγούδια απ’ το δωμάτιο του.

Video Link: https://youtu.be/PChANC7GwXo

(επιλέξτε Ορισμός Υπενθύμισης/Set reminder για να μην το χάσετε)

Ο επόμενος επισκέπτης έρχεται το Σάββατο 28 Μαρτίου από το Λονδίνο. Ο

George Gaudy:

«Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου single “The Beast” και λίγο

πριν την κυκλοφορία του νέου LP “Little Pieces”, με χαρά αποδέχτηκα την

πρόσκληση της United We Fly για μια online παρουσίαση - οπότε βάλτε τα

καλά σας και τα λέμε το Σάββατο στο σαλόνι μου στο Λονδίνο, μέχρι να τα πουμε από κοντά, όταν όλο αυτό θα έχει περάσει».

Video Link: https://youtu.be/6DYT8wiO9Uo

(επιλέξτε Ορισμός Υπενθύμισης/Set reminder για να μην το χάσετε)

Και η πρώτη εβδομάδα κλείνει με τον Πέτρο Μάλαμα που έρχεται την

Κυριακή, 29 Μαρτίου στις 20.30, από την Χαλκιδική:

«Εδώ, στην άκρη της Χαλκιδικής, στο χειλος του μέχρι τώρα κόσμου, εκεί.

Οδηγίες προς καραντινομένους, εννιά και μια καραμπίνα δώρο. Δημοσιο αλλά

κατ’ιδίαν το κονσέρτο, σόλο. Καλή τύχη σε όλους μας, δηλαδή σε εμάς, θα έλεγε κανείς, σίγουρα».

Video Link: https://youtu.be/K2iRPefjwzY

(επιλέξτε Ορισμός Υπενθύμισης/Set reminder για να μην το χάσετε)