Τέλος το «Away»: Το Netflix κόβει τη σειρά με την Χίλαρι Σουάνκ στην πρώτη σεζόν

Το «Away» δεν είναι η μοναδική σειρά που η πλατφόρμα αποφάσισε να μην δώσει συνέχεια (μετά τον πρώτο κύκλο των δέκα επεισοδίων).

Έρχεται να προστεθεί στη λίστα αρκετών -δημοφιλών και σε κάποιες περιπτώσεις, βραβευμένων- σειρών, τις οποίες το Netflix ανακοίνωσε ότι κόβονται, όπως το «Glow», το «Teenage Bounty Hunters» (που επίσης έμεινε στην πρώτη σεζόν), το «The Dark Crystal: Age of Resistance» (που απέσπασε βραβείο Emmy), το «Altered Carbon», το «The Society» και το «I Am Not Okay With This».

Πηγή: Variety