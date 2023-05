Τι διαβάζουμε τώρα: Η HuffPost προτείνει 10 νέα βιβλία ξένης λογοτεχνίας για τον Μάιο

Lisa Schaetzle via Getty Images

«Η πιο μυστική μνήμη των ανθρώπων» του Μοχάµεντ Μπουγκάρ Σαρ (εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Μήνα Πατεράκη -Γαρέφη)

Ο Μοχάµεντ Μπουγκάρ Σαρ γεννήθηκε το 1990 στη Σενεγάλη και ζει στη Γαλλία. H πιο µυστική µνήµη των ανθρώπων (La plus secrete memoire des hommes) πρωτοεκδόθηκε στη Γαλλία το 2021 και απέσπασε το Βραβείο Transfuge καλύτερου γαλλικού μυθιστορήµατος, το Βραβείο Βιβλίου Hennessy καθώς και το Βραβείο Goncourt 2021, την κορυφαία διάκριση των γαλλικών γραµµάτων. Το βιβλίο µεταφράζεται σε περισσότερες από 35 γλώσσες. Τον Απρίλιο του 2022 η γαλλική έκδοση του βιβλίου απέσπασε και το ειδικό βραβείο Choix Goncourt de la Grece, βραβείο του Γαλλικού Ινστιτούτου που δίνει επιτροπή 100 γαλλόφωνων φοιτητών σε 9 ελληνικά πανεπιστήµια. Προηγήθηκαν τρία µυθιστορήµατα: Terre ceinte (Περίκλειστη γη), 2015 (βραβείο Ahmadou Kourouma και Grand Prix du roman metis), Silence du choeur (Σιωπή της χορωδίας), 2018 (βραβείο Litterature-Monde και Etonnants Voyageurs 2018) και De purs hommes (Περί αµιγώς ανδρών), 2018.

«Τα εφτά φεγγάρια του Μάαλι Αλμέιντα» του Σέχαν Καρουνατιλάκα (εκδόσεις Gutenberg, μετάφραση Ρένα Χατχούτ)

Οι προφανείς λογοτεχνικές συγκρίσεις είναι με τον μαγικό ρεαλισμό του Σαλμάν Ρούσντι και του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Το μυθιστόρημα όμως φέρνει επίσης στο νου το καυστικό πνεύμα και τον σουρεαλισμό των Νεκρών ψυχών του Γκόγκολ και το «Ο Μετρ και η Μαργαρίτα» του Μπουλγκάκοφ. Οι καταστάσεις είναι ως επί το πλείστον παράλογες ωστόσο παρουσιάζονται με ένα χιούμορ και ένα πάθος που γειώνουν τον αναγνώστη. Κάτω από τα λογοτεχνικά στολίδια υπάρχει μια αληθινή, τρομακτική πραγματικότητα: το μακελειό των εμφυλίων πολέμων της Σρι Λάνκα. The Guardian

«Η σκύλα» της Πιλάρ Κιντάνα (εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Χριστίνα Θεοδωροπούλου)

«Η νύχτα θα είναι μεγάλη» του Σαντιάγο Γκαμπόα (εκδόσεις Διόπτρα, μετάφραση Δήμητρα Σταυρίδου)

«Η αποικία» της Όντρεϊ Μαγκί (εκδόσεις Διόπτρα, μετάφραση Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης)

«Όπως ένας μύθος, η Αποικία είναι σφραγισμένη ερμητικά, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις ερμηνείες. Κι όπως η ίδια η Ιστορία, έχει ένα πικρό δίδαγμα…» The Guardian.

Η Audrey Magee γεννήθηκε στην Ιρλανδία και ζει στο Γουί­κλοου. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως δημοσιογράφος για μεγάλες εφημερίδες, όπως οι Times, Irish Times, Guardian και Observer. Το πρώτο της μυθιστόρημα, The Undertaking, ήταν στη βραχεία λίστα για το Women’s Prize for Fiction και για τα Irish Book Awards. Ήταν επίσης υποψήφιο για το Dublin Literary Award και για το βραβείο ιστορικού μυθιστορήματος Walter Scott. Έχει μεταφραστεί σε δέκα γλώσσες και πρόκειται να γίνει ταινία. Η Αποικία, το δεύτερο μυθιστόρημά της, ήταν στη μακρά λίστα για το βραβείο Booker 2022 και στη βραχεία λίστα για το βραβείο Orwell πολιτικού μυθιστορήματος 2022.

«Ασκήσεις της μνήμης» του Αντρέα Καμιλλέρι (εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Φωτεινή Ζερβού)

«Ο κούκος» της Καμίλα Λάκμπεργκ (εκδόσεις Μεταίχμιο, μετάφραση Αγγελική Νάτση)

«Ζουλού» του Καρίλ Φερέ (εκδόσεις Άγρα, μετάφραση Αργυρώ Μακάρωφ)

«Ο Βοηθός» του Μπέρναρντ Μάλαμουντ (εκδόσεις Καστανιώτη, μετάφραση Κατερίνα Σχινά)

Ο Μπέρναρντ Μάλαμουντ υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Αμερικανοεβραίους συγγραφείς του 20ού αιώνα. Έγραψε οκτώ μυθιστορήματα και διακρίθηκε ως δεξιοτέχνης του διηγήματος. Γεννήθηκε το 1914 στη Νέα Υόρκη από γονείς μετανάστες που είχαν εγκαταλείψει τη Ρωσία. Ο πατέρας του διατηρούσε ένα μικρό μπακάλικο στο Μπρούκλιν. Έχασε τη μητέρα του όταν ήταν ακόμα έφηβος. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και αργότερα δίδαξε επί πολλά χρόνια στο Κολέγιο Μπένινγκτον του Βερμόντ. Το πρώτο του βιβλίο, The Natural (1952), αφορούσε το μπέιζμπολ. Ακολούθησαν το μυθιστόρημα Ο βοηθός (1957), όπου αξιοποίησε προσωπικά του βιώματα, και η πρώτη συλλογή διηγημάτων με τίτλο To μαγικό βαρέλι (1958), με την οποία απέσπασε το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου στην κατηγορία της μυθοπλασίας, το 1959. Με το μυθιστόρημα Ο μάστορας (1966) έλαβε για δεύτερη φορά το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου στην ίδια κατηγορία καθώς και το Βραβείο Πούλιτζερ, το 1967. Το σύνολο του έργου του εντάχθηκε στη Library of America. Πέθανε το 1986.