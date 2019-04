Το K-pop συγκρότημα Blackpink πέρασε το ρεκόρ της Αριάνα Γκράντε στο Youtube

To συγκρότημα Blackpink από την Νότια Κορέα κατάφερε να φτάσει τα 56.7 εκατομμύρια views στο YouTube, με νέο τους single Kill This Love, σε λιγότερο από 24 ώρες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 55,4 εκατ. θεάσεων που κατείχε η Αριάνα Γκράντε με το τραγούδι, Thank You, Next.