Το νέο «Supergirl» της DC είναι η Μίλι Άλκοκ του «House of the Dragon»

via Associated Press

via Associated Press

Ο Τζέιμς Γκαν και ο Πίτερ Σάφραν, οι δύο επικεφαλής του DC Studios, βρήκαν το Supergirl του νέου DC Universe. Πρωταγωνίστρια στην ταινία «Supergirl: Woman of Tomorrow», που θα βασιστεί στα ομότιτλα κόμικ, θα είναι η Μίλι Άλκοκ, η οποία υποδύθηκε την νεαρή πριγκίπισσα Ρενίρα Ταργκάριεν στην πρώτη σεζόν του «House of the Dragon», πρίκουελ του Game of Thrones -και μεγάλη επιτυχία του ΗΒΟ.