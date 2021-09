«Το όνομα μου είναι Μποντ, Τζέιμς Μποντ»: Το «No Time To Die» στις αίθουσες

Ο Ντάνιελ Κρεγκ κράτησε τον ρόλο για 14 χρόνια, που σημαίνει ότι κατέχει το ρεκόρ του ηθοποιού με τα περισσότερα χρόνια εμπειρίας στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Στη δεύτερη θέση είναι ο Ρότζερ Μουρ που έμεινε στο ρόλο για 12 χρόνια, από το Live and Let Die (1973) μέχρι το A View to a Kill (1985).

Ο Ντάνιελ Κρεγκ στα 51 του, γίνεται ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία Μποντ. Ο Ρότζερ Μουρ ήταν 57 στο A View to a Kill (1985).

Όσον αφορά τον αριθμό ταινιών, ο Κρεγκ έρχεται τρίτος, καθώς ο Σον Κόνερι και ο Ρότζερ Μουρ έχουν από 7 ταινίες στο ενεργητικό τους.

Ο σκηνοθέτης Κάρι Φουκουνάγκα που αντικατέστησε τον Ντάνι Μπόιλ στη θέση του σκηνοθέτη, είναι γνωστός για την τηλεοπτική σειρά True Detective (2014). Πρόκειται για τον πρώτο Αμερικάνο σκηνοθέτη ταινίας Μποντ.

Ένας από τους λόγους που ο Ντάνιελ Κρεγκ εγκαταλείπει τον ρόλο είναι πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σκηνές δράσεις λόγω ηλικίας. Επιπλέον, η σύζυγός του, Ρέιτσελ Βάις του ζήτησε να μην επαναλάβει τον ρόλο, καθώς αγωνιούσε για τη σωματική του ακεραιότητα.

Το Νο Time To Die δεν βασίζεται σε ιστορία του Ίαν Φλέμινγκ. Το ίδιο ίσχυε και για το «Tomorrow Never Dies» (1997), το «Die Another Day» (2002) το «Skyfall» (2012) και το «Never Say Never Again» (1983).