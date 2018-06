Το παράδοξο του Jevons και ενεργειακή αποδοτικότητα: ευχή ή κατάρα;

Μεγάλη συζήτηση γίνεται τελευταία για την έννοια της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Energy Efficiency). H Ενεργειακή Αποδοτικότητα έχει σχετιστεί με την προσπάθεια μείωσης εκπομπών επικίνδυνων ρύπων για το περιβάλλον και την εξοικονόμηση σημαντικών εξόδων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Ωστόσο οι πολιτικές που εφαρμόζονται φαίνεται πως δεν λαμβάνουν υπόψιν τους την οικονομική θεωρία του Jevons. Ο William Stanley Jevons (1835-1882) ήταν βρετανός οικονομολόγος και παραμένει γνωστός ακόμη και σήμερα για το παράδoξο που περιέγραψε στην κατανάλωση κάρβουνου στο Ηνωμένο Βασίλειο του 1866:

“It is wholly a confusion of ideas to suppose that the economical use of fuel is equivalent to a diminished consumption. The very contrary is the truth”.