Το Πεκίνο απαντά στους δασμούς Τραμπ «φρενάροντας» τις εισαγωγές αμερικανικών ταινιών

Η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ , αν και τα τελευταία χρόνια οι εγχώριες ταινίες ξεπερνούν σε εισπράξεις τις χολιγουντιανές παραγωγές. Ωστόσο, η ανακοίνωση του Πεκίνου επέφερε σημαντικό πλήγμα στα αμερικανικά στούντιο, με το Bloomberg να μεταδίδει την Πέμπτη 10 Απριλίου, ότι οι μετοχές των Walt Disney Co, Paramount Global και Warner Bros Discovery Inc υπέστησαν άμεση πτώση.

Το 2024, η πιο κερδοφόρα αμερικανική ταινία που κυκλοφόρησε στην Κίνα ήταν το « Godzilla x Kong: The New Empire » , με εισπράξεις 132 εκατ. δολαρίων -από τα 572 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως.

Ο Chris Fenton, συγγραφέας του βιβλίου «Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, and American Business», δήλωσε ότι ο περιορισμός των αμερικανικών ταινιών είναι ένας «εξαιρετικά υψηλού προφίλ τρόπος για μια δήλωση αντιποίνων με σχεδόν μηδενικά αρνητικά αποτελέσματα για την Κίνα».