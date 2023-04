Βαμμένο γρασίδι ή χλοοτάπητας με τριφύλλι; Η δύσκολη εξίσωση του τέλειου γκαζόν

via Associated Press

Ο Τεντ Στάινμπεργκ, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κέιζ Γουέστερν Ριζέρβ του Κλίβελαντ και συγγραφέας του «American Green: The Obsessive Quest for the Perfect Lawn», ερευνά και εξιστορεί από πού προέρχεται αυτό η έντονη επιθυμία για τη μετατροπή του προαύλιου ενός σπιτιού σ΄ ένα τριμαρισμένο πράσινο χαλί.