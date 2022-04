Η πόλη που έκρυψε τις μηχανές του γκαζόν για έναν μήνα για να σώσει τις μέλισσες

Rapeepong Puttakumwong via Getty Images

Το Άπλετον, περίπου 200 μίλια βορείως του Σικάγο, είναι μια μικρή πόλη στις όχθες του ποταμού Φοξ. Δύο επίκουροι καθηγητές σε ένα κολέγιο φιλελεύθερων τεχνών, ο Δρ Ισραέλ Ντελ Τόρο και η Δρ Ρελένα Ρίμπονς του Πανεπιστημίου Λόρενς, γνώριζαν ότι το No Mow May ήταν δημοφιλές στη Βρετανία και αναρωτήθηκαν αν η πρωτοβουλία θα μπορούσε να «ριζώσει» και εδώ.

Άρχισαν λοιπόν να συνεργάζονται με το τοπικό Συμβούλιο του Άπλετον και, το 2020, έγινε η πρώτη πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες που υιοθέτησε το No Mow May, με τις οικογένειες 435 σπιτιών να εγγράφονται στο εθελοντικό πρόγραμμα.

Οι Ντελ Τόρο και Ρίμπονς μελέτησαν τις επιπτώσεις του No Mow May στις μέλισσες του Άπλτον. Διαπίστωσαν ότι οι χλοοτάπητες που παρέμεναν αφρόντιστποι για τα ανθρώπινα δεδομένα, φιλοξενούσαν πενταπλάσιο αριθμό μελισσών από τις κουρεμένες αυλές, και τριπλάσια είδη μελισσών από ό,τι τα κουρεμένα πάρκα . Έτσι, ζήτησαν και από άλλες κοινότητες να συμμετάσχουν.

Μέχρι το 2021, δώδεκα περιοχές του Ουισκόνσιν είχαν υιοθετήσει το No Mow May κι ύστερα η ιδέα εξαπλώθηκε σε κοινότητες στην Αϊόβα, τη Μινεσότα, το Ιλινόις και τη Μοντάνα.

Ο Μάικ Γουίζα, δήμαρχος του Στίβενς Πόιντ υποστήριξε τα οφέλη του No Mow May. «Ήταν επιτυχημένο, θα έλεγα ευρέως επιτυχημένο», δηλώνει στους New York Times. Στο Στίβενς Πόιντ συμμετείχαν περίπου 230 σπίτι στο πρότζεκτ, διπλάσιος αριθμός από τον αναμενόμενο.