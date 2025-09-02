Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια το next big thing, βρίσκεται ήδη παντού. Και αν παρατηρήσεις, έχουμε ήδη χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι γράφουν τους κανόνες της τεχνητής νοημοσύνης και από την άλλη είναι όλοι εκείνοι που απλώς θα “υπακούν” σε αυτούς. Και δεν χρειάζεται να είσαι ενήλικας πλέον για να τη χρησιμοποιείς, καθώς κάθε παιδί που δεν έχει μάθει πως να τη χρησιμοποιεί, κινδυνεύει να μείνει θεατής σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Το να γράφει μια πρόχειρη ερώτηση στο ChatGPT δεν είναι πια skill, αλλά το bare minimum. Ο αληθινός κίνδυνος δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η άγνοια γύρω από αυτήν. Άγνοια που δεν το κρατά απλώς «εκτός παιχνιδιού» στην αυριανή αγορά εργασίας, αλλά το αφήνει εκτεθειμένο σε παραπληροφόρηση, χειραγώγηση και high‑tech απάτες σήμερα.

Ένα παιδί που χρησιμοποιεί AI χωρίς να καταλαβαίνει τους μηχανισμούς του είναι ο ιδανικός στόχος για deepfakes, ψευδείς ειδήσεις και αυτοματοποιημένα scams. Θέλεις στ’ αλήθεια να ανήκει το παιδί σου σε αυτήν την κατηγορία;

Και ακριβώς γι’ αυτό η Algorithmics — η βραβευμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα με χιλιάδες θετικά reviews στην Ελλάδα και πάνω από 1,5 εκατομμύριο μαθητές παγκοσμίως — δημιούργησε το AI Course για παιδιά 11 έως 17 ετών. Δεν πρόκειται απλώς για ένα μάθημα προγραμματισμού, αλλά ένα εφόδιο επιβίωσης και ασφάλειας, σχεδιασμένο να τραβήξει το παιδί σου από την πλευρά του παθητικού χρήστη και να το τοποθετήσει στην πλευρά του δημιουργού που έχει τον έλεγχο.

Η γνώση είναι η καλύτερη άμυνα & ο φόβος γίνεται δύναμη

Ανησυχείς με ποιους μιλάει το παιδί σου online, αλλά μήπως θα έπρεπε να ανησυχείς περισσότερο σε τι μιλάει; Στα χέρια κακόβουλων, τα AI εργαλεία δημιουργούν ρεαλιστικά deepfakes, υποκλέπτουν προσωπικά δεδομένα και στήνουν παγίδες που ένα απροετοίμαστο μυαλό δεν μπορεί να διακρίνει. Το AI Course μετατρέπει τον φόβο του άγνωστου σε γνώση: διδάσκει κριτική σκέψη, αναγνώριση ψεύτικου περιεχομένου, προστασία ψηφιακής ταυτότητας και ηθικούς κανόνες χρήσης της τεχνολογίας.

Ο νέος αναλφαβητισμός – Να μην καταλαβαίνεις τη γλώσσα των μηχανών

AI. Ανάλυση δεδομένων. Αυτοματοποίηση. Design thinking: σε πέντε χρόνια θα αποτελούν τo αλφάβητο κάθε σύγχρονης δουλειάς. Ένα παιδί που δεν μιλάει αυτή τη γλώσσα κινδυνεύει να μείνει λειτουργικά αναλφάβητο. Μέσα από ένα πλήρως διαδραστικό περιβάλλον, το πρόγραμμα της Algorithmics του δίνει το προβάδισμα: το μαθαίνει να «γράφει» και να «διαβάζει» στον κόσμο του 21ου αιώνα, δημιουργώντας δικές του εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μέσα σε μόλις δώδεκα εβδομάδες.

Ένα portfolio που θα ανοίγει πόρτες όταν οι άλλοι θα τις βρίσκουν κλειστές

Στο τέλος του AI Course της Algorithmics, το παιδί σου δεν κρατά απλώς μια πιστοποίηση, αλλά ένα portfolio με πραγματικά projects, συνοδευόμενο από διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Όταν θα στέλνει αιτήσεις για πανεπιστήμια ή για την πρώτη του δουλειά, δεν θα χρειάζεται να πείσει κανέναν ότι «ξέρει υπολογιστές»· θα το αποδεικνύει με live demos.

Γιατί ο κίνδυνος αφορά ΚΑΙ τους γονείς

Η Algorithmics δεν αφήνει κανέναν απ’ έξω. Η τεχνολογία είναι οικογενειακή υπόθεση. Με κάθε εγγραφή, η Algorithmics προσφέρει ένα δωρεάν δίωρο μάθημα στους γονείς, ώστε να καταλαβαίνεις και εσύ πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, ποιες ευκαιρίες και ποιοι κίνδυνοι κρύβονται πίσω από την οθόνη και να μιλάτε την ίδια γλώσσα.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι κάτι που μπορείς να “αφήσεις” για το μέλλον. Είναι κάτι που συμβαίνει τώρα. Και αυτό το μάθημα είναι ένας τρόπος να μπεις μέσα σε αυτό και να ηγηθείς.

Η αναβλητικότητα κοστίζει – ώρα να περάσεις στην πράξη

Κάθε μέρα που περνάει χωρίς αυτές τις δεξιότητες μεγαλώνει το χάσμα και ρίχνει την ασπίδα του παιδιού σου. Η επιλογή είναι απλή: θα το αφήσεις να περιπλανιέται απροστάτευτο ή θα του δώσεις τα εργαλεία για να πρωταγωνιστήσει με ασφάλεια;

Κάνε την εγγραφή του σήμερα στο AI Course της Algorithmics και εξόπλισέ το με τη γνώση και τη δύναμη να ηγηθεί στον κόσμο που έρχεται. Κλείσε τη θέση του τώρα και βεβαιώσου ότι θα βρεθεί στην πλευρά εκείνων που ελέγχουν το μέλλον!



