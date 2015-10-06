Επίθεση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εξαπέλυσε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, Κώστας Ζουράρις, κατά τη συζήτηση στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «μπουρδιστάν» και «κατιναριό».

Αφορμή της έντονης κριτικής του κ. Ζουράρι ήταν τα σχολικά βιβλία του 2006, τα οποία χαρακτήρισε ως «την τρίτη μικρασιατική καταστροφή της γλώσσας», σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «έχει αφαιρεθεί ακόμη και ο λόγος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα που αναφέρεται σε μουσουλμάνους κατακτητές».

«Ο ιδρυτικός λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα -μετά φράση “ύστερα ήρθαν οι μουσουλμάνοι”, μετά από αυτό έκοψαν επειδή έλεγε έκοβαν τις γλώσσες του λαού- δεν τους άρεσε γιατί ήταν νεωτερικόν, και το αντικατέστησαν με αυτό το “μπουρδολόγιο”», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ζουράρις.

Ακόμα, ο βουλευτής των ΑΝΕΛ υποστήριξε ότι 44 δημοτικά τραγούδια αντικαταστάθηκαν με συνταγές μαγειρικής, ενώ σημείωσε ότι με τον τρόπο που διδάσκονται τα παιδιά της 6ης δημοτικού την προστακτική, «παθαίνεις 4 εγκεφαλικά καθώς βασίζονται στις οδηγίες χρήσεως ηλεκτρικής καφετέριας».

«Αυτό το βλακόμετρο αυτού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ευτυχώς οι δάσκαλοι δεν το εφαρμόζουν», ανέφερε ο κ. Ζουράρις ενώ έκλεισε την ομιλία του λέγοντας «ε άι σιχτίρ πλέον».

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ)