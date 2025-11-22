Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στην καινοτομία και στην υλοποίηση έργων υποδομών που έχουν θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο και συμβάλλει στην πρόοδο και την ανθεκτικότητα της Ελλάδας, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της στρατηγικής του και σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του.

Ο Όμιλος έχει εισέλθει σε μία νέα αναπτυξιακή φάση και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που θα στηρίξει τον μετασχηματισμό του σε έναν Όμιλο με πολυσχιδείς δραστηριότητες σε νέα πεδία, όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το Real Estate, τα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης και η Διαχείριση Εγκαταστάσεων, έχοντας στον πυρήνα της λειτουργίας του τις κατασκευές και επίκεντρο μία ολοκληρωμένη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Έκθεση Βιωσιμότητας 2024

Την στρατηγική του αυτή τοποθέτηση επιβεβαιώνει η Έκθεση Βιωσιμότητας του Ομίλου AKTOR για το οικονομικό έτος 2024, η οποία είναι η πρώτη στην ιστορία του Ομίλου που είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις ευρωπαϊκές οδηγίες CSRD και τα πρότυπα ESRS και, μάλιστα, ενσωματώνει την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, την οποία εξαγόρασε στα τέλη του 2023.

Η Έκθεση υπογραμμίζει την υιοθέτηση ενός ολιστικού πλαισίου ESG, με συγκεκριμένους δείκτες, διαφανείς διαδικασίες και δράσεις με μακροπρόθεσμη αξία για όλους, αποτυπώνοντας τα αποτελέσματα της λειτουργίας του Ομίλου σε όλους τους πυλώνες της δραστηριότητάς του.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ομίλου έγινε άσκηση καταγραφής και υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG Emissions) και προετοιμασία πλάνου απανθρακοποίησης, και παράλληλα υλοποιήθηκε η πρώτη ανάλυση ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή (Climate Resilience Analysis) για την δραστηριότητα του.

Έμφαση στο περιβάλλον

Στον περιβαλλοντικό τομέα, ο Όμιλος εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης, υιοθετεί τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων και ενσωματώνει την κυκλική οικονομία σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του.

Επίσης, σημαντικό είναι το αποτύπωμα του Ομίλου AKTOR στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, δεδομένου ότι δρομολογεί πολύ μεγάλες επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα.

Επιπλέον, δράσεις, όπως η ανακύκλωση και επεξεργασία αποβλήτων, η αξιοποίηση επεξεργασμένου νερού στα εργοτάξια, η υπεύθυνη διαχείριση υδάτινων πόρων, καθώς και η αδιάκοπη προσπάθεια για μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος καταδεικνύουν τη συστηματική και συνετή προσέγγιση για μία λειτουργία που είναι φιλική προς το περιβάλλον, αποδεικνύοντας έτσι τη δέσμευσή του στη βιωσιμότητα.

Ενδυνάμωση των εργαζομένων

Αναγνωρίζοντας τα οφέλη ενός βιώσιμου οργανισμού, ο Όμιλος ολοκλήρωσε 50 Sustainability Trainings τον Ιούνιο του 2025 στο σύνολο των εταιρειών του, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του εξωτερικού, σε θεματικές όπως CSRD, GHG emissions, βιώσιμες πρακτικές και βιωσιμότητα στα κατασκευαστικά υλικά.

Με αυτόν τον τρόπο ο Όμιλος συμβάλλει στην εδραίωση μιας εταιρικής κουλτούρας που ενσωματώνει τη βιωσιμότητα σε όλο το φάσμα λειτουργίας του, δεσμευόμενος παράλληλα και για τη συνεχή εξέλιξη των ανθρώπων του. Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει με συνέπεια στην ενδυνάμωση των εργαζομένων του, προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης και προσωπικής ανάπτυξης, ενώ στηρίζει και τη συμπερίληψη, με αξιοσημείωτη παρουσία γυναικών σε θέσεις ευθύνης.

Επιπλέον, στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, καθώς και τη νέα γενιά μέσα από πρωτοβουλίες και προγράμματα που προάγουν την εκπαίδευση και ενισχύουν το κοινωνικό αποτύπωμα, όπως το Aktor4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα.

Σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση

Στο επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης, ο Όμιλος ενισχύει τους μηχανισμούς συμμόρφωσης και ευθύνης: Η ενίσχυση και αναθεώρηση της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Πολιτικής Προμήθειων και της Πολιτικής Ανθρωπίνου Δυναμικού αντικατοπτρίζουν την συνεχή ενίσχυση πρωτοβουλιών του Ομίλου για την διασφάλιση συμμόρφωσης. Ενώ η εισαγωγή ρητρών βιωσιμότητας στις συνεργασίες, η ενδυνάμωση της συμμετοχής ανεξάρτητων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και η αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών διαμορφώνουν ένα σύστημα διοίκησης προσανατολισμένο στη διαφάνεια και τη λογοδοσία.