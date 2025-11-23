Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών «κλειδώνει» πλέον τη χρηματοδότηση που απαιτείται για να συνεχιστούν – και επιταχυνθούν – οι εργασίες ανάπτυξης και αναβάθμισης των υποδομών του νέου αεροδρομίου της Πάρου, οι οποίες μέχρι σήμερα προχωρούσαν με ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο ενεργοποίησε τις εσωτερικές διαδικασίες χρηματοδότησης, με πρόσκληση ύψους 3 εκατ. ευρώ που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός, Χρίστος Δήμας.

Με την πρόσκληση ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη και τη χρηματοδότηση του έργου στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021–2025 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του υπουργείου. Ωστόσο, για την ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση 45 εκατ. ευρώ, η οποία αναμένεται να ενταχθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2026–2030.

Ανάδοχος του έργου είναι ο όμιλος ΑΚTOR, ωστόσο η υλοποίηση της σχετικής σύμβασης έχει παρουσιάσει σοβαρές καθυστερήσεις και οι εργασίες δεν εξελίχθηκαν με τον προβλεπόμενο ρυθμό. Η ολοκλήρωση των νέων υποδομών θεωρείται κρίσιμη για την αναβάθμιση της συνδεσιμότητας της Πάρου τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και με το εξωτερικό. Παράλληλα, θα αναβαθμιστεί ο ρόλος του νησιού ως συγκοινωνιακού κόμβου στις Κυκλάδες, ενισχύοντας περαιτέρω τον τουρισμό σε μια περίοδο έντονης ανοδικής πορείας στις αφίξεις και αυξημένης οικιστικής ανάπτυξης.

Καθυστερήσεις, απένταξη και εξασφάλιση πόρων

Η αρχική σύμβαση προέβλεπε περάτωση των εργασιών στις 10 Ιουλίου 2025. Ωστόσο, δυσκολίες στην προμήθεια υλικών προκάλεσαν προβλήματα και ανάγκη για διαδοχικές παρατάσεις. Το υπουργείο χορήγησε παράταση αρκετών μηνών, μεταθέτοντας την τελική προθεσμία στον Απρίλιο του 2026, χωρίς να αποδίδεται αποκλειστική υπαιτιότητα στον ανάδοχο.

Παρά ταύτα, όπως διαπιστώθηκε το καλοκαίρι, το χρονοδιάγραμμα είχε επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Αν και η σύμβαση του 2023 προέβλεπε συνολική διάρκεια 30 μηνών με καταληκτική ημερομηνία 10-07-2025, η πραγματική εξέλιξη των υποέργων έδειχνε ορίζοντα έως τις αρχές του 2028. Το αν αυτό επηρεάζει τη συνολική παράδοση του έργου μένει να φανεί.

Δεδομένων των σημαντικών καθυστερήσεων και του ότι το έργο παρέμενε ημιτελές, είχε αποφασιστεί η απένταξή του από συγκεκριμένα τομεακά προγράμματα. Πλέον, όμως, οι κυβερνητικές κινήσεις για νέα χρηματοδοτική κάλυψη επαναφέρουν το project σε τροχιά υλοποίησης.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη, οι παρεμβάσεις αφορούν:

Κατασκευή νέου κτιρίου αεροσταθμού 12.000 τ.μ., μαζί με διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού οδικού δικτύου του αεροδρομίου.

Δημιουργία φυλακίου ασφαλείας και εγκατάσταση μόνιμης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων.

Κατασκευή επεκτεινόμενου δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και επεκτεινόμενου διαδρόμου προσγειώσεων–απογειώσεων.

Κατασκευή νέου πύργου ελέγχου και πυροσβεστικού σταθμού.

Ανέγερση καταστημάτων αφορολόγητων ειδών, κυλικείων, γραφείων εμπορικής χρήσης και χώρων στάθμευσης.

Tα οφέλη για την Πάρο

Η αναβάθμιση του αεροδρομίου της Πάρου αναμένεται να έχει άμεσα και ουσιαστικά οφέλη για το νησί. Πρώτα απ’ όλα, θα βελτιώσει σημαντικά τη συνδεσιμότητα τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και με το εξωτερικό, διευκολύνοντας τις αερομεταφορές και μειώνοντας τους περιορισμούς που επιβάλλει η υφιστάμενη υποδομή. Παράλληλα, θα ενισχύσει την τουριστική αγορά, καθώς η αυξημένη προσβασιμότητα μπορεί να προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η υλοποίηση και μετέπειτα λειτουργία των έργων εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στην τόνωση της τοπικής απασχόλησης. Επιπλέον, η αναβαθμισμένη υποδομή αναμένεται να λειτουργήσει ως μοχλός για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και παράλληλα προστατεύοντας την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του νησιού.