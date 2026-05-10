Ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο τα ελληνικά νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις προχωρούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις ενεργοποιεί η κυβέρνηση, μετά την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το λεγόμενο «on-bill financing».

Η Απόφαση υπεγράφη την Παρασκευή 8 Μαΐου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον Υφυπουργό, Νίκο Τσάφο, μετά την ψήφιση του νόμου 5299/2026 και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

Η ουσία του μέτρου είναι απλή αλλά ιδιαίτερα σημαντική για την καθημερινότητα των πολιτών: όποιος θέλει να προχωρήσει σε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας ή της επιχείρησής του – όπως εγκατάσταση αντλίας θερμότητας, αλλαγή κουφωμάτων, θερμομόνωση ή άλλες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας – δεν θα χρειάζεται πλέον να διαθέσει άμεσα όλο το απαιτούμενο κεφάλαιο.

Η αποπληρωμή του κόστους θα γίνεται σταδιακά μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

«Game changer»…

Μέχρι σήμερα, χιλιάδες πολίτες παρέμεναν «εγκλωβισμένοι» σε παλιά και ενεργοβόρα σπίτια, όχι επειδή δεν καταλάβαιναν την ανάγκη αναβάθμισης, αλλά επειδή αδυνατούσαν να καλύψουν το αρχικό κόστος.

Ακόμη και όταν υπήρχαν επιδοτήσεις, το υπόλοιπο ποσό συχνά λειτουργούσε αποτρεπτικά. Με το νέο σύστημα, η μεγάλη αλλαγή είναι ότι η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί ουσιαστικά να «χρηματοδοτεί» μέρος της επένδυσης. Δηλαδή, ο πολίτης θα πληρώνει τη δόση μέσα από έναν λογαριασμό που, λόγω της μειωμένης κατανάλωσης, θα είναι χαμηλότερος σε σχέση με πριν.

Με απλά λόγια, το κράτος επιχειρεί να μετατρέψει την ενεργειακή αναβάθμιση από «πολυτέλεια για λίγους» σε ρεαλιστική επιλογή για τη μεσαία οικογένεια.

Τι σημαίνει για τα νοικοκυριά

Το μέτρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο όπου το ενεργειακό κόστος παραμένει βασικός πονοκέφαλος για τα ελληνικά νοικοκυριά. Οι κατοικίες στην Ελλάδα είναι από τις πιο ενεργοβόρες στην Ευρώπη, με μεγάλο ποσοστό παλαιών κτιρίων που «χάνουν» θερμότητα τον χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι.

Η δυνατότητα αποπληρωμής μέσω λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος:

μειώνει το οικονομικό βάρος της αρχικής επένδυσης,

διευκολύνει οικογένειες που δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό,

αυξάνει την αξία των ακινήτων,

και οδηγεί σε μόνιμη μείωση των εξόδων ενέργειας.

Παράλληλα, δημιουργεί νέα δυναμική για την αγορά κατασκευών, τεχνικών επαγγελμάτων και ενεργειακού εξοπλισμού.

Η κυβέρνηση συνδέει το νέο εργαλείο με τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, καθώς η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών.

Να μην χαθεί η ευκαιρία…

Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η ταχύτητα εφαρμογής και το πόσο εύκολα θα μπορέσουν οι πολίτες να αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια.

Εφόσον εφαρμοστεί με ταχύτητα, διαφάνεια και λειτουργικότητα, το νέο σύστημα μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών για τα ελληνικά νοικοκυριά, προσφέροντας χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, καλύτερη ποιότητα διαβίωσης και πιο σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες χωρίς την ανάγκη υψηλής αρχικής δαπάνης. Ωστόσο, η επιτυχία του θα κριθεί στην πράξη: αν η διαδικασία εγκλωβιστεί στη γραφειοκρατία, δημιουργηθούν καθυστερήσεις στις πληρωμές των προμηθευτών ή χαθεί η αξιοπιστία της εφαρμογής, τότε ένα πολλά υποσχόμενο εργαλείο κινδυνεύει να μετατραπεί σε ακόμη μία χαμένη ευκαιρία…

