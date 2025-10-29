Τέλος στο αδιέξοδο χιλιάδων οικοδομικών αδειών φέρνει η υπεγραφή του Προεδρικού Διατάγματος, που ανοίγει τον δρόμο για την επανεκκίνηση της οικοδομικής δραστηριότητας, μετά την έγκριση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον μηχανισμό περιβαλλοντικού ισοδυνάμου.

Το ΠΔ υπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο αρμόδιος υφυπουργός, Νίκος Ταγαράς. Παράλληλα υπεγράφησαν και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την επιστροφή φόρων, παραβόλων και εισφορών των οικοδομικών αδειών με χρήση κινήτρων του ΝΟΚ.

Το ΣτΕ ενέκρινε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τα κίνητρα δόμησης, θέτοντας όμως συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η νομιμότητα όσο και η περιβαλλοντική ισορροπία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ως νόμιμο τον μηχανισμό του Περιβαλλοντικού Ισοδυνάμου, αναγνωρίζοντάς τον ως συνταγματικά θεμελιωμένη λύση. Η γνωμοδότηση αποτελεί κομβική εξέλιξη για τον κλάδο, καθώς ανοίγει ο δρόμος για χιλιάδες οικοδομικές άδειες.

Η κρίσιμη ημερομηνία

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ημερομηνία-ορόσημο της 11ης Δεκεμβρίου 2024. Αυτή η ημερομηνία χωρίζει τους ιδιοκτήτες σε δύο κατηγορίες.

Όσοι έχουν οικοδομικές άδειες και έχουν ξεκινήσει εργασίες έως τότε θα μπορούν να χτίσουν με τα προβλεπόμενα μπόνους (πρόσθετα τετραγωνικά ή ύψος), χωρίς επιπλέον οικονομικές επιβαρύνσεις. Η τεκμηρίωση μπορεί να γίνει με γνωστοποιήσεις, αεροφωτογραφίες ή συμβάσεις.

Αντίθετα, όσοι διαθέτουν άδειες αλλά δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, χάνουν τα κίνητρα δόμησης και υποχρεούνται σε αναθεώρηση της άδειας.

Ως έναρξη εργασιών νοείται η εκσκαφή, η σκυροδέτηση, η κατεδάφιση προϋφιστάμενων κτισμάτων, αλλά και οι ανασκαφικές εργασίες ή δοκιμαστικές τομές της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

