Η ΔΕΗ ανακοίνωσε τους αναλυτικούς τιμοκαταλόγους για τον Νοέμβριο, συνεχίζοντας την πολιτική συγκράτησης των τιμών προς τους καταναλωτές παρά τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Παρότι οι χονδρικές τιμές αυξήθηκαν κατά 21% τον Οκτώβριο, η ΔΕΗ διατηρεί την τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου στα 0,139 €/kWh, εφαρμόζοντας έκπτωση 26%. Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πλήρους απορρόφησης τον προηγούμενο μήνα της αύξησης 27% στις χονδρικές τιμές.

Μείωση 8,1% σε τρίμηνο ανόδου

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ οι τιμές χονδρικής έχουν εκτιναχθεί συνολικά κατά 53,5% (από 73,15 €/MWh σε 112,36 €/MWh), οι τιμές του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ έχουν μειωθεί κατά 8,1% (από 0,152 €/kWh σε 0,139 €/kWh).

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστική στα 0,127 €/kWh, προσφέροντας επιπλέον εξοικονόμηση στους κατόχους διζωνικών μετρητών.

Το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο ΔΕΗ myHome4all διαμορφώνεται για τον Νοέμβριο σε 0,136 €/kWh, διατηρώντας τα εξαιρετικά ανταγωνιστικά επίπεδα.

Σταθερότητα στα μπλε τιμολόγια

Η ΔΕΗ διατηρεί και τον Νοέμβριο τις σταθερές τιμές της στα μπλε προγράμματα:

myHomeEnter (12μηνο πρόγραμμα): 0,145 €/kWh

myHomeOnline (ψηφιακό πρόγραμμα): 0,142 €/kWh

myHomeEnterTwo (για διζωνικό μετρητή): 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης

Τα σταθερά μπλε τιμολόγια δεν έχουν καμία προϋπόθεση και βοηθούν τους καταναλωτές να αποφύγουν ανεπιθύμητες εκπλήξεις στους λογαριασμούς τους.

Παράλληλα, η ΔΕΗ προωθεί το νέο σταθερό ΔΕΗ myHome Plan, που συνδυάζει σταθερή τιμή χρέωσης με αποκλειστικά προνόμια μέσω του προγράμματος επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons, προσφέροντας εκπτώσεις σε φαγητό, ταξίδια, ψυχαγωγία και άλλες κατηγορίες.

Με την τιμολογιακή της πολιτική, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως αξιόπιστος ενεργειακός πάροχος, προσφέροντας διαφανή τιμολόγηση και ξεκάθαρη στήριξη στους πελάτες της.

