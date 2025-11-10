Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για τις αιτήσεις επιδόματος θέρμανσης 2025-2026, με χιλιάδες νοικοκυριά να μπορούν να λάβουν ενίσχυση έως 1.200 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και το είδος καυσίμου. Το επίδομα καλύπτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια.

Στις πολυκατοικίες, όταν υπάρχει κοινός καυστήρας, ο διαχειριστής θα πρέπει να κάνει την αίτηση του επιδόματος στους ενοίκους που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η ΑΑΔΕ, μέσω αναλυτικού οδηγού, εξηγεί βήμα-βήμα τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές για να μην χαθεί η ενίσχυση.

Advertisement

Advertisement

Οι διαχειριστές οφείλουν να δηλώσουν τα χιλιοστά συμμετοχής όλων των διαμερισμάτων, ώστε να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της πολυκατοικίας. Το σύνολο των χιλιοστών πρέπει να είναι 1000, ενώ η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής πρέπει να γίνει έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

Στο myΘέρμανση, οι διαχειριστές ή οι εταιρείες διαχείρισης δηλώνουν:

τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή της πολυκατοικίας (εφόσον υπάρχει),

τον αριθμό παροχής ρεύματος,

τα χιλιοστά θέρμανσης,

και τα ονοματεπώνυμα όσων διαμένουν στα διαμερίσματα που δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματικοί χώροι.

Αν η δαπάνη θέρμανσης πληρώνεται μέσω κοινοχρήστων, καταχωρίζεται και ο αριθμός της απόδειξης ή του ειδοποιητηρίου πληρωμής, μαζί με τον ΑΦΜ διαχειριστή και το ποσό που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο. Η δυνατότητα πληρωμής ενεργοποιείται μόλις υποβληθεί τουλάχιστον μία αίτηση δικαιούχου.

Στα παραστατικά αγοράς καυσίμων πρέπει να ταυτίζονται τα στοιχεία ΑΦΜ και παροχής ρεύματος με αυτά που έχουν δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας. Αν έχει εκδοθεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, τα παραστατικά εκδίδονται σε αυτόν, ωστόσο στις αιτήσεις των ενοίκων θα φαίνεται ο ΑΦΜ του διαχειριστή.

Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή, απαιτείται νέο προφίλ πολυκατοικίας στο myΘέρμανση, όπου οι ένοικοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τον νέο ΑΦΜ. Αν η αλλαγή γίνει μετά τις 5 Δεκεμβρίου 2025, τα παραστατικά των αγορών πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, αλλιώς δε θα υπάρξει διασταύρωση.

Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, οι ένοικοι θα πρέπει να συμφωνήσουν ποιος θα αναλάβει τον ρόλο, ώστε να δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα και τα χιλιοστά. Αν κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα, τότε οι ένοικοι υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση ως μονοκατοικίες.

Advertisement

Σε περιπτώσεις χωρίς κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, οι κάτοικοι συμφωνούν ποιος αριθμός παροχής (συνήθως του διαχειριστή) θα δηλωθεί ως κοινόχρηστος για την ενεργοποίηση της επιδότησης.

Για τα υπόλοιπα νοικοκυριά, το ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και φτάνει τα 1.200 ευρώ για ορεινούς οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Για να καταβληθεί η ενίσχυση, οι αγορές καυσίμων πρέπει να είναι αξίας τουλάχιστον διπλάσιας από το ποσό της επιδότησης και να έχουν γίνει μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 2025 και 31 Μαρτίου 2026. Για πετρέλαιο η επιδότηση ξεκινά 15 Οκτωβρίου, ενώ για καυσόξυλα και πέλετ 1η Ιουνίου 2025.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πύλης myaade.gov.gr, στην ενότητα Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Όσοι υποβάλουν αίτηση έως 5 Δεκεμβρίου, θα λάβουν προκαταβολή 60% του ποσού που είχαν πάρει πέρυσι.

Advertisement

Η πληρωμή του επιδόματος θα γίνει σε τρεις δόσεις:

έως 23 Δεκεμβρίου 2025 για τις πρώτες αγορές,

έως 29 Μαΐου 2026 για καταναλώσεις έως 31 Μαρτίου,

και έως 31 Ιουλίου 2026 για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.

Το επίδομα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, δίνοντας πραγματική ανάσα στα νοικοκυριά ενόψει του φετινού χειμώνα.

Advertisement