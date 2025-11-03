Αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της ψηφιακής πλατφόρμας του επιδόματος θέρμανσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργική απόφαση που θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων βρίσκεται στα σκαριά και η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός των επόμενων ημερών, το αργότερο μέχρι τις 10 Νοεμβρίου.
Η διαδικασία θα είναι πλήρως ηλεκτρονική. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet και να δηλώσουν το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιούν, καθώς και τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους. Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει επιδότηση μόνο για ένα είδος καυσίμου.
Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 100 έως 1.200 ευρώ και διαμορφώνεται με βάση δύο βασικούς παράγοντες: το είδος του καυσίμου και την κλιματική ζώνη της περιοχής κατοικίας. Τα βασικά ποσά αναφοράς του επιδόματος ανά είδος θέρμανσης είναι:
- Ηλεκτρική ενέργεια: 380 ευρώ
- Βιομάζα (πέλετ): 360 ευρώ
- Τηλεθέρμανση ή καυσόξυλα: 350 ευρώ
- Φυσικό αέριο: 325 ευρώ
- Πετρέλαιο θέρμανσης/φωτιστικό πετρέλαιο/υγραέριο: 300 ευρώ
Τα ποσά αυτά προσαυξάνονται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.
Στις περιοχές με ιδιαίτερα κρύο κλίμα, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Μέτσοβο και η Δράμα, τα ποσά ενίσχυσης μπορούν να αυξηθούν έως και 25% λόγω του ειδικού κλιματικού συντελεστή, φτάνοντας στο ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα των διαφορών:
Κάτω Νευροκόπι Δράμας (συντελεστής 1,27):
- Ρεύμα: 754 ευρώ
- Πέλετ: 714 ευρώ
- Καυσόξυλα: 695 ευρώ
- Φυσικό αέριο: 645 ευρώ
- Πετρέλαιο: 595 ευρώ
Χολαργός Αττικής (συντελεστής 0,54):
- Ρεύμα: 205 ευρώ
- Φυσικό αέριο: 176 ευρώ
- Πετρέλαιο: 162 ευρώ
Εισοδηματικά κριτήρια
Για να είναι κάποιος δικαιούχος του επιδόματος, το ετήσιο εισόδημά του δεν πρέπει να υπερβαίνει:
- 16.000 ευρώ για άγαμους και χήρους
- 24.000 ευρώ για έγγαμους ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης
- 29.000 ευρώ για οικογένειες με ένα παιδί
- 34.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά
- 39.000 ευρώ για οικογένειες με τρία παιδιά
Το όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
Περιουσιακά κριτήρια
Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά:
- 200.000 ευρώ για άγαμους
- 260.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά
- Επιπλέον 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο
Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει σταδιακά σε τρεις δόσεις:
- Πρώτη δόση: Αρχές Δεκεμβρίου 2025, ως προκαταβολή (μέχρι 23 Δεκεμβρίου)
- Δεύτερη δόση: Μέχρι τις 30 Μαΐου 2026
- Τρίτη δόση: Μέχρι τις 30 Ιουλίου 2026
Με αυτόν τον τρόπο, οι δικαιούχοι θα μπορούν να καλύψουν σταδιακά τα έξοδα θέρμανσης καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.