Από σήμερα υποβάλλονται αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης, το οποίο θα χορηγηθεί σε φυσικά πρόσωπα, που για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν: πετρέλαιο θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα πέλετ ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια. πετρέλαιο θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα πέλετ ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια.

Η αίτηση θα υποβάλεται στο aade.gr/myterhmansi

Advertisement

Advertisement

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι πληρούν μία σειρά από εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ για τον υπολογισμό του λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως: η δριμύτητα του κλίματος κάθε περιοχής και η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση ενός κτιρίου.η δριμύτητα του κλίματος κάθε περιοχής και η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση ενός κτιρίου.

Παύλος Μαρινάκης: Το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε ειδική αναφορά που έκανε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τονίζει ότι «το επίδομα που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Το ανώτατο ποσό αυξάνεται μέχρι το ποσό των 1.200 ευρώ για οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Διευκρινίζεται πως μόνον ένα είδος καυσίμου δύναται να επιδοτηθεί ανά δικαιούχο και για αγορές τουλάχιστον διπλάσιας αξίας των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.»

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr).