Απομακρύνεται αισθητά ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από τα δεδομένα στην Ευρωζώνη καθώς είναι κατά σχεδόν 1% υψηλότερος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο στην ΕΕ έκανε βουτιά στο 1,7% από 2% τον Δεκέμβριο ενώ στην Ελλάδα παραμένει σε υψηλά επίπεδα 2,8% ελαφρώς μειωμένος από το 2,9% τον Δεκέμβριο αλλά πολύ μακριά από το όριο του 2%.

Στην Ευρωζώνη, ο πληθωρισμός κυμαίνεται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2024 γεγονός που όμως δεν αναμένεται να μεταβάλει αισθητά την πολιτική επιτοκίων της ΕΚΤ, προς το παρόν.

Σπάει τα κοντέρ ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα έχουμε έναν από τους υψηλότερους δείκτες πληθωρισμού τον Ιανουάριο, με χειρότερα ποσοστά να καταγράφει μόνο η Σλοβακία και η Κροατία.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο πληθωρισμός εστην ΕΕ παραμένει σε υψηλά επίπεδα λόγω των υπηρεσιών (στο 3,2% τον Ιανουάριο έναντι 3,4% τον Δεκέμβριο) και λιγότερο εξαιτίας των υψηλών τιμών σε τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό στο 2,7% έναντι 2,5% τον Δεκέμβριο, ενώ ελάχιστη επιτάχυνση της τάξης του 0,4% εμφάνισε ο τομέας των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών.

Με αρνητικό πρόσημο συνέχισε να κινείται ο πληθωρισμός της ενέργειας, εμφανίζοντας μάλιστα μεγάλη βουτιά στο -4,1% από 1,9%.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο δείκτης δηλαδή που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού και τον οποίο παρακολουθεί στενά η ΕΚΤ, υποχώρησε ελαφρώς στο 2,2% από 2,3% τον Δεκέμβριο, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο τα επίπεδα στα οποία στοχεύει η κεντρική τράπεζα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ συνεδριάζει αύριο για πρώτη φορά το 2026, έχοντας προηγουμένως διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια δανεισμού επί τέσσερις συνεδριάσεις και αφήνοντας όλα τα σενάρια ανοιχτά για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.