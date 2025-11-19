Στο 1,6% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο από 1,8% που ήταν τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Πρόκειται για πτωτική αναθεώρηση σε σύγκριση με την αρχική μέτρηση του 1,7%, η οποία δείχνει ότι η επιβράδυνση των τιμών ήταν τελικά πιο έντονη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί. Υπενθυμίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2024 το ποσοστό βρισκόταν στο 3,1%.

Στο επίπεδο της Ευρωζώνης, η ετήσια αύξηση του πληθωρισμού ανήλθε στο 2,1% τον Οκτώβριο 2025, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση από το 2,2% του Σεπτεμβρίου. Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό είχε διαμορφωθεί στο 2,0%, στοιχείο που δείχνει ότι ο πληθωρισμός παραμένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα, κοντά στο επίπεδο όπου βρισκόταν και το 2024.

Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός έφτασε το 2,5% τον Οκτώβριο, επίσης μειωμένος από το 2,6% του Σεπτεμβρίου, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024 η τιμή του ήταν 2,3%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,2%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,3%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία (8,4%), την Εσθονία (4,5%) και τη Λετονία (4,3%). Σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαπέντε κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε εννέα.

Τον Οκτώβριο 2025, τη μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της Ευρωζώνης είχαν οι υπηρεσίες (+1,54 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,48), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,16), ενώ η ενέργεια (-0,08) είχε αρνητική συμβολή.