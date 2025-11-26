Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/10) η κλήρωση για τη φορολοταρία του Νοεμβρίου (αφορά στις αποδείξεις του Οκτωβρίου 2025), με έναν τυχερό να κερδίζει 50.000 ευρώ.

Οι τυχεροί θα λάβουν τα ποσά στον λογαριασμό τους από την κλήρωση της φορολοταρίας, τα οποία είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα, δεν θεωρούνται εισόδημα και δεν υπόκεινται σε καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Πού θα δείτε αν κερδίσατε στη φορολοταρία

Μπορείτε να μπείτε ΕΔΩ και συμπληρώνοντας τους κωδικούς TaxisNet θα δείτε αν είστε ένας από τους τυχερούς.

Ένας τυχερός λαχνός κερδίζει μέχρι και 50.000 ευρώ, με τα έπαθλα να είναι κλιμακωτά. Συγκεκριμένα, τα ποσά που κερδίζουν κάθε μήνα οι τυχεροί φορολογούμενοι είναι τα εξής:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

5 τυχεροί κερδίζουν 20.000 ευρώ ο καθένας

50 τυχεροί κερδίζουν 5.000 ευρώ ο καθένας

500 τυχεροί κερδίζουν 1.000 ευρώ ο καθένας

Τι γίνεται αν δεν έχετε δηλώσει Iban

Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.