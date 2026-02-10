Κάτω από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας, σε βάθος δεκάδων μέτρων, ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες ένα από τα πιο εντυπωσιακά κεφάλαια των δημόσιων έργων στη χώρα. Ο μετροπόντικας «Αθηνά», το τεχνολογικό «θηρίο» που ξεκίνησε το ταξίδι του από την Κατεχάκη, βρίσκεται πια μια ανάσα πριν από το φρέαρ Ευαγγελισμού, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό ορόσημο για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Η «Αθηνά», τελευταίας γενιάς μηχάνημα της ΑΒΑΞ, έχει ήδη διανοίξει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας, περνώντας σιωπηλά κάτω από γειτονιές όπως το Γουδή, ο Ζωγράφος, τα Ιλίσια, η Πανεπιστημιούπολη και η Καισαριανή. Και δεν πρόκειται απλώς για διάνοιξη: κάθε 1,5 μέτρο προόδου συνοδεύεται από την τοποθέτηση ενός τσιμεντένιου δακτυλίου, αφήνοντας πίσω της μια πλήρως έτοιμη σήραγγα – ένα έργο ακριβείας που θυμίζει περισσότερο χειρουργική επέμβαση παρά εργοτάξιο.

Πίσω από αυτή τη «σιωπηλή» πορεία βρίσκονται 300 εργαζόμενοι, που δουλεύουν σε βάρδιες όλο το 24ωρο. Μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί 3.393 δακτύλιοι σκυροδέματος, ενώ τα υλικά που έχουν απομακρυνθεί από το υπέδαφος ξεπερνούν τα 400.000 κυβικά μέτρα. Ένας ολόκληρος υπόγειος κόσμος μετακινήθηκε, για να πάρει μορφή μια νέα γραμμή ζωής για την πόλη.

Η στιγμή που όλοι περιμένουν ονομάζεται breakthrough, πρόκειται για το «ξετρύπημα» του μετροπόντικα στο φρέαρ Ευαγγελισμού, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου. Για τον κατασκευαστικό κλάδο είναι τεχνικό ορόσημο· για την Αθήνα, ένα ισχυρό μήνυμα ότι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας προχωρά, παρά τις δυσκολίες.

Την ίδια ώρα, ο δίδυμος μετροπόντικας «Νίκη» συνεχίζει τη δική του αποστολή από το Άλσος Βεΐκου. Έχοντας ήδη διανοίξει σχεδόν 3 χιλιόμετρα σήραγγας, κινείται κάτω από το Γαλάτσι και την Κυψέλη και ετοιμάζεται να περάσει από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την Ακαδημίας και το Κολωνάκι, με τελικό προορισμό –και για εκείνον– τον Ευαγγελισμό. Συνολικά, έχει ήδη ολοκληρωθεί περίπου το 65% της σήραγγας της Γραμμής 4.

Όταν η «Αθηνά» ολοκληρώσει την αποστολή της, θα αποσυναρμολογηθεί, θα ανέβει ξανά στο φως και θα αποθηκευτεί, έτοιμη για το επόμενο μεγάλο έργο. Όμως το αποτύπωμά της θα μείνει βαθιά χαραγμένο κάτω από την πόλη.

Για τους κατοίκους της Αθήνας, όλα αυτά δεν είναι απλώς αριθμοί και τεχνικοί όροι. Είναι η υπόσχεση ότι, σε λίγα χρόνια, η καθημερινή μετακίνηση θα γίνει πιο γρήγορη, πιο άνετη και πιο ανθρώπινη. Και ότι, ακόμα κι όταν δεν το βλέπουμε, κάτω από τα πόδια μας χτίζεται το μέλλον της πόλης.