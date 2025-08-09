Ξεπέρασε τα 60 καταστήματα το δίκτυο νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων ΔΕΗ πανελλαδικά, με τον μετασχηματισμό του δικτύου να συνεχίζεται δυναμικά και το 2025. Έχοντας τον πελάτη, τις ανάγκες και την εμπειρία του στο επίκεντρο, τα νέα καταστήματα ΔΕΗ σχεδιάστηκαν για να παρέχουν μία μοναδική εμπειρία στην ψηφιακή εποχή, με μοντέρνο σχεδιασμό, ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενέργειας, γρήγορη εξυπηρέτηση και διευρυμένο ωράριο.

Ο αρχιτεκτονικός και λειτουργικός σχεδιασμός των νέων καταστημάτων γίνεται σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τάσεις, με ανοιχτούς, φιλόξενους χώρους και εντυπωσιακό φωτισμό, με στόχο να παρέχουν μία μοναδική εμπειρία στην ψηφιακή εποχή του νέου εξηλεκτρισμού.

Advertisement

Advertisement

Τα νέα, πλήρως ανασχεδιασμένα καταστήματα και Pop-Up σημεία της ΔΕΗ συνεχίζουν να ενισχύουν την παρουσία της εταιρείας, φέρνοντας πιο κοντά στους πελάτες ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες και καινοτόμες λύσεις.

Τα καταστήματα ΔΕΗ στη νέα εποχή

Το καθημερινό διευρυμένο ωράριο των νέων και ανακαινισμένων καταστημάτων ΔΕΗ, ισχύει Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από τις 08:00 έως τις 15:00 και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 20:00, ενώ η πληρωμή λογαριασμών γίνεται, επίσης, μέσω του myΔΕΗ 24/7 και είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο.

Τα ανασχεδιασμένα καταστήματα προσφέρουν στους επισκέπτες τους άμεση και εύκολη εξυπηρέτηση σε τρεις ζώνες:

Τη ζώνη γρήγορης εξυπηρέτησης

Τη ζώνη εξυπηρέτησης από εξειδικευμένους συμβούλους ενέργειας

Τη ζώνη ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης myΔΕΗ ServicePoint, όπου οι πελάτες μπορούν να εγγραφούν, να διαχειριστούν και να εξοφλήσουν τα προγράμματα και τους λογαριασμούς τους, αλλά και να υποβάλλουν αιτήματα και να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν το ραντεβού τους σε ημέρα και ώρα της επιλογής τους.

Εξειδικευμένα προϊόντα ενέργειας για τις ανάγκες των πελατών

Στα νέα καταστήματα ΔΕΗ, οι πελάτες μπορούν να ενημερωθούν για προϊόντα και υπηρεσίες ενέργειας που ανταποκρίνονται στις ξεχωριστές ανάγκες τους.

ΔΕΗ myHome 4Students : Εξειδικευμένο προϊόν για φοιτητές, διάρκειας 12 μηνών, με χαμηλότερη χρέωση για τις πρώτες 150 kWh κάθε μήνα, δωρεάν πάγια για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, δωρεάν GreenPass για έναν χρόνο, και προνόμια/εκπτώσεις σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες.

: Εξειδικευμένο προϊόν για φοιτητές, διάρκειας 12 μηνών, με χαμηλότερη χρέωση για τις πρώτες 150 kWh κάθε μήνα, δωρεάν πάγια για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, δωρεάν GreenPass για έναν χρόνο, και προνόμια/εκπτώσεις σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες. ΔΕΗ myHome EnterTwo : Σταθερή τιμή για 24 μήνες για οικιακούς πελάτες, δωρεάν GreenPass για 3 μήνες και προνόμια μέσω του προγράμματος επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons.

: Σταθερή τιμή για 24 μήνες για οικιακούς πελάτες, δωρεάν GreenPass για 3 μήνες και προνόμια μέσω του προγράμματος επιβράβευσης ΔΕΗ myRewards Coupons. ΔΕΗ myBusiness Enter: Σταθερότητα κόστους και ευελιξία κατανάλωσης για επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

ΔΕΗ Fiber: Nέα εποχή στις ψηφιακές υπηρεσίες

Τα καταστήματα ΔΕΗ προσφέρουν ενημέρωση και ενεργοποίηση για το ΔΕΗ Fiber, γρήγορο Internet μέσω οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (FTTH). Διαθέσιμο σε 13 δήμους της Αττικής, καλύπτει πάνω από 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με υψηλές ταχύτητες, σταθερές χρεώσεις, δωρεάν εγκατάσταση εξοπλισμού και μηδενικό τέλος ενεργοποίησης.

Η ΔΕΗ συνεχίζει τον μετασχηματισμό της για μια ολιστική, ψηφιακή, πολυεπίπεδη εμπειρία εξυπηρέτησης, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και υλοποιώντας λύσεις προστιθέμενης αξίας.