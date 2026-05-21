Η έναρξη της τουριστικής περιόδου αποτυπώνεται με σαφήνεια στα στοιχεία της ανεργίας για τον Απρίλιο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εξάρτηση της ελληνικής αγοράς εργασίας από τον συγκεκριμένο κλάδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων υποχώρησε αισθητά, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις των τελευταίων ετών.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ ανήλθε σε 737.625 άτομα, μειωμένο κατά 123.616 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο (-14,4%) και κατά 73.699 άτομα σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025 (-9,1%). Πρόκειται για μια εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την ενεργοποίηση των εποχικών προσλήψεων, κυρίως στον τουρισμό και την εστίαση.

Ωστόσο, πίσω από τη θετική αυτή εικόνα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανεργίας αποκαλύπτουν βαθύτερες προκλήσεις. Περισσότεροι από τους μισούς ανέργους (52,2% ή 384.897 άτομα) παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για πάνω από 12 μήνες, γεγονός που καταδεικνύει τη δυσκολία επανένταξης μεγάλου μέρους του εργατικού δυναμικού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή ανά φύλο, με τις γυναίκες να πλήττονται δυσανάλογα, καθώς αποτελούν σχεδόν τα δύο τρίτα των εγγεγραμμένων ανέργων (65,9%). Παράλληλα, η ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (28,5%), δηλαδή εργαζόμενους σε παραγωγική ηλικία, γεγονός που έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Σε επίπεδο εκπαίδευσης, σχεδόν οι μισοί άνεργοι (48,4%) είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στοιχείο που αναδεικνύει το διαρθρωτικό χάσμα δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Γεωγραφικά, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, επιβεβαιώνοντας τη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας αλλά και των ανισορροπιών.

Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων διαμορφώθηκε σε 162.482 άτομα. Αν και αυξημένος κατά 4,1% σε ετήσια βάση, καταγράφει μείωση σε σχέση με τον Μάρτιο (-7,8%), ακολουθώντας τη γενική πτωτική τάση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 25,6% των επιδοτούμενων αφορά εποχικούς εργαζόμενους στον τουρισμό, στοιχείο που επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στη διαμόρφωση των στατιστικών.

Η εικόνα που προκύπτει είναι διττή, από τη μία πλευρά, η ανεργία υποχωρεί δυναμικά χάρη στην τουριστική δραστηριότητα· από την άλλη, η ελληνική αγορά εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας και ανισότητες που επιμένουν.