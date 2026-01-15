Ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και την ισορροπία οικογενειακής με επαγγελματική ζωής, προωθεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Θα δημιουργηθούν 10.000 νέες θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα, με έμφαση στις μητέρες ανήλικων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών.

Το πρόγραμμα, το οποίο ενεργοποιείται μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και υλοποιείται με προϋπολογισμό περίπου 101,8 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Η δράση στοχεύει στην πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικώνηλικίας 18 ετών και άνω, με ειδική προτεραιότητα στις μητέρες με παιδιά έως 15 ετών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθούν 5.000 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, με διάρκεια αρχικά 12 μηνών και δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 3 μήνες.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Οι επιχορηγήσεις ανέρχονται στο 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για τις περισσότερες ωφελούμενες, με ανώτατο όριο περίπου 879,20 ευρώ τον μήνα. Όταν η ωφελούμενη είναι μητέρα ανήλικου τέκνου ή μακροχρόνια άνεργη, το ποσοστό αυξάνεται στο 80%, με ανώτατο όριο περίπου 1.004,80 ευρώ τον μήνα. Για θέσεις με μερική απασχόληση, το ποσοστό επιχορήγησης είναι επίσης 80%, με μηνιαίο πλαφόν περίπου 680 ευρώ.

Η επίσημη υποβολή αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 και θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr.