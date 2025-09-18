«Καυτές» παραμένουν οι τιμές για τον αγαπημένο καφέ των Ελλήνων και όχι μόνο, καθώς παρατηρούνται νέες ανατιμήσεις, που αγγίζουν το 15% κατά τον Σεπτέμβριο.

Όπως περιγράφει ο Αναστάσιος Γιάγκογλου, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ, μόνο τον τελευταίο μήνα έχουμε μια ανατίμηση της τάξης του 15% και σε βάθος τριετίας 75% στην ποικιλία Arabica.

Οι συγκεκριμένες ανατιμήσεις εντοπίζονται σε όλες τις ποικιλίες καφέ, ωστόσο οι μεγαλύτερες παρατηρούνται στην εστίαση. Διαφοροποιήσεις στις τιμές του καφέ εντοπίζονται και στα ράφια των σούπερ μάρκετ, ωστόσο αυτές είναι κάπως μικρότερες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για την δεύτερη φορά που αυξάνονται οι τιμές κατά τους τελευταίους 15 μήνες. «Αυτό αποτυπώνεται από την διαπραγμάτευση των συμβολαίων του καφέ», τονίζει ο κ. Γιάγκογλου, ενώ το πρόβλημα με τις αυξήσεις δεν είναι αποκλειστικά «ελληνικό προνόμιο», καθώς αυξήσεις καταγράφονται διεθνώς το τελευταίο χρονικό διάστημα.