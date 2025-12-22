Πλέον, μαζί με τον καφέ, αν θέλουμε φυτικό γάλα ή καστανή ζάχαρη, μας ρωτούν συχνά αν θέλουμε και lion’s mane (φαρμακευτικό μανιτάρι με μακρά ιστορία χρήσης στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική) ή άλλο μανιτάρι στο ρόφημά μας.

Οι λεγόμενοι λειτουργικοί καφέδες καφέδες με πρόσθετα όπως μανιτάρια, πρωτεΐνη ή κολλαγόνο κερδίζουν έδαφος και σύντομα ίσως θεωρούνται τόσο συνηθισμένοι όσο το γάλα βρώμης.

Τι είναι ο λειτουργικός καφές;

Στην ιστοσελίδα του blog mushroomgrowing αναφέρεται πώς ο λειτουργικός καφές (functional coffee) είναι ένα ρόφημα που όχι μόνο δίνει την ενέργεια και τη γεύση του καφέ, αλλά έχει εμπλουτιστεί με εκχύλισμα λειτουργικών μανιταριών όπως Lion’s Mane, Reishi, Chaga και άλλα.

Αυτά τα μανιτάρια θεωρούνται «λειτουργικά» επειδή περιέχουν αντιοξειδωτικά, πολυσακχαρίτες, βιταμίνες και φυσικά συστατικά που πιθανώς ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και υποστηρίζουν τη συνολική ευεξία.

Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτά τα μανιτάρια έχουν μελετηθεί για υποστήριξη στη λειτουργία του ανοσοποιητικού, πιθανή αντιφλεγμονώδη δράση και άλλες ιδιότητες που δεν έχουν πλήρη επιστημονική επιβεβαίωση, αλλά βρίσκονται στο επίκεντρο βασικών ερευνών.

iStock φωτ. αρχείου

Ραγδαία άνοδος στη ζήτηση

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας έρευνας τροφίμων Tastewise, οι πωλήσεις καφέ με μανιτάρια σε καφετέριες στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 30% μέσα σε έναν χρόνο. Όπως αναφέρεται σε άρθρο στην The Times, τόσο οι μεγάλες αλυσίδες όσο και τα ανεξάρτητα cafés επενδύουν δυναμικά στη συγκεκριμένη τάση.

Μανιτάρια στο φλιτζάνι μας

Στο άρθρο στην The Times, ο Πολ Μάρεϊ, συνιδρυτής της εταιρείας Shrooma, καλλιεργεί ο ίδιος μανιτάρια πάνω από το café του στο Όσγουεστρι της Αγγλίας. Οι πελάτες μπορούν να προσθέσουν στο ρόφημά τους μανιτάρια όπως:

Lion’s mane , που συνδέεται με καλύτερη συγκέντρωση



, που συνδέεται με καλύτερη συγκέντρωση Reishi, που προβάλλεται ως βοηθητικό στη χαλάρωση και τον ύπνο

Σήμερα, περίπου 8 στα 10 ροφήματα του καταστήματος περιέχουν κάποιο μανιτάρι, ενώ η ζήτηση δεν περιορίζεται μόνο στους νέους – ακόμη και ηλικιωμένοι πελάτες τα ζητούν συστηματικά.

iStock φωτ. αρχείου

Πώς παρασκευάζεται και γιατί αλλάζει η εμπειρία

Η ιστοσελίδα με βιολογικά προϊόντα επισημαίνει πώς ο καφές με μανιτάρια δεν είναι «καφές» μόνο από μανιτάρια, αλλά συνήθως είναι κανονικός καφές (π.χ. Arabica) στον οποίο έχει προστεθεί εκχύλισμα λειτουργικών μανιταριών. Αυτή η προσθήκη μπορεί να μειώνει την οξύτητα του ροφήματος και να παρέχει μια πιο «ομαλή» εμπειρία ενέργειας με λιγότερη αίσθηση νευρικότητας από την καφεΐνη.

Από τα cafés στα ράφια των καταστημάτων

Μεγάλοι λιανοπωλητές ακολουθούν. Η Holland & Barrett κατέγραψε αύξηση 13% στις πωλήσεις καφέ με μανιτάρια μέσα στη χρονιά, ενώ ορισμένα μείγματα, όπως ένα matcha latte «υπερτροφής», είδαν άνοδο έως και 94%. Ακόμη και τα Marks & Spencer πρόσθεσαν latte με lion’s mane στα café τους.

Παράλληλα, καφέδες με πρωτεΐνη ή κολλαγόνο μπαίνουν στην καθημερινότητα. Για άτομα που λαμβάνουν φάρμακα τύπου GLP-1, τέτοια ροφήματα μπορούν να βοηθήσουν στην κάλυψη των πρωτεϊνικών αναγκών χωρίς μεγάλα γεύματα, όπως επισημαίνουν ειδικοί διατροφολόγοι.

Τι λένε οι ειδικοί

Η διαιτολόγος Νίκολα Λάντλαμ-Ρέιν τονίζει ότι τα λειτουργικά ροφήματα μπορούν να κάνουν τη διατροφή πιο «ενδιαφέρουσα», όμως δεν υποκαθιστούν τη σωστή, ισορροπημένη διατροφή. Παράλληλα, προειδοποιεί για υπερβολικούς ισχυρισμούς γύρω από «θαυματουργά» αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από The Times, mushroomgrowing

